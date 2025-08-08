Publicidad

Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy, viernes 8 de agosto de 2025

Super Astro Sol resultado del último sorteo hoy, viernes 8 de agosto de 2025

El chance Super Astro Sol se juega de lunes a sábado a las 4:00 p. m. Consulte aquí el número ganador del sorteo de hoy, 8 de agosto de 2025.

Super Astro Sol
Super Astro Sol
Foto: Super Astro Sol
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: agosto 08, 2025 02:56 p. m.

El Super Astro Sol es un popular juego de azar en Colombia que combina un número de cuatro cifras, del 0000 al 9999, con uno de los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Para participar, los jugadores pueden apostar desde $500 hasta $10.000. Ganar requiere que el número y el signo seleccionados coincidan, en el orden exacto, con el resultado oficial del sorteo. Vea el sorteo en vivo aquí:

El número ganador del chance Super Astro Sol de este viernes 8 de agosto de 2025 es el EN MINUTOS ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor su su tiquete es el ganador.

  • Número ganador:
  • Dos últimas cifras:
  • Tres últimas cifras:
  • Signo zodiacal:

Desde julio de 2025, el sorteo de Super Astro Sol se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m.

Cómo se juega el chance Super Astro Sol

Participar es muy sencillo:

  1. Elija su número: seleccione una combinación de cuatro cifras.
  2. Seleccione su signo zodiacal: puede escoger uno de los doce signos del zodiaco.
  3. Aumente sus probabilidades: si desea jugar con la modalidad “Todos los Signos”, podrá apostar su número con los 12 signos zodiacales. Para ello, debe indicarlo expresamente en el punto de venta.
  4. Realice su apuesta: se pueden hacer hasta cuatro apuestas por tiquete.

Cuánto cuesta apostar

Super Astro Sol permite elegir el valor de la apuesta según el presupuesto:

  • Mínimo por tiquete: $500.
  • Máximo por apuesta: $10.000.

¿Dónde se puede jugar Super Astro Sol?

Existen múltiples opciones para participar:

  • Puntos de venta físicos: disponibles en todo el territorio nacional.

¿Qué se necesita para reclamar un premio de Super Astro Sol?

Los documentos básicos para reclamar cualquier premio son:

  • Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.
  • Documento de identidad original.
  • Fotocopia legible del documento de identidad.

Según el valor del premio (medido en UVT), pueden solicitarse requisitos adicionales:

  • Premios menores a 48 UVT: solo los documentos fundamentales.
  • Premios entre 48 y 181 UVT: además, el Formato SIPLAFT, disponible en el punto de venta.

Premios mayores a 182 UVT: se requiere, además, certificación bancaria a nombre del ganador, expedida en los últimos 30 días. En este caso, el pago se realiza vía transferencia bancaria en un plazo aproximado de 8 días hábiles.

