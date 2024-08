La cantidad de transacciones que hace Bancolombia al día: ¿es el origen de sus fallas?

Bancolombia presentó fallas en sus serviciosa lo largo de este jueves 15 de agosto. En plena quincena, el dinero en las cuentas de ahorro de gran parte de los clientes presentó anomalías: en las plataformas el saldo aparecía en cero pesos, había menos dinero o, incluso, el saldo era superior.

Según la entidad, este fallo en los servicios no fue por algún ataque cibernético. Tanto la información como la plata siempre estuvo segura.

“Nuestro equipo Bancolombia, de la mano de nuestros aliados tecnológicos, ha trabajado sin descanso para resolver esta situación con velocidad y a la vez prepararnos para los desafíos del futuro”, señaló el banco en un comunicado.

Esta afectación en los sistemas de Bancolombia afectó a millones de personas, pues es el banco que más clientes tiene en el país. El número de transacciones diarias alcanza una cifra que ninguna otra entidad logra en el país y cualquier daño, inmediatamente, se ve reflejado en las redes sociales.

¿Cuántas transacciones diarias hace Bancolombia?

Juan Carlos Mora, CEO de Bancolombia, en una entrevista con Platzi hace dos semanas, reveló que, al día, el banco hace aproximadamente 94 millones de transacciones. En esa conversación, el empresario señaló que para alcanzar esa cifra se necesita de un “sistema muy robusto”, que requiere de “supercomputadores”.

En ese sentido, reiteró que el banco está migrando sus sistemas a la nube, pero que es un proceso que cuesta porque se debe tener la máxima confiabilidad: “La latencia tiene que ser muy baja. El habilitador más grande para nosotros se llama la nube”.

Origen de las fallas de Bancolombia

No hay una información clara de por qué se cayó el sistema de Bancolombia. En las oficinas, los asesores les informaron a los clientes que no podían hacer retiros porque el error se originó por unas actualizaciones en los sistemas, pero no hubo más detalles.

No obstante, al no ser la primera vez que el sistema de este banco falla, la Superfinanciera anunció hace unos meses que “iniciarían una investigación contra la entidad por las fallas ocurridas”.