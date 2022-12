La confesión del hijo de Beckham que lo entristeció

El jugador dijo sentirse triste y con sentimientos encontrados al recibir la noticia, pues el pequeño de trece años al parecer encontró otras pasiones en su vida.

"El otro día Romeo me dijo que no quería jugar al fútbol más. Una parte de mí se quedó muy triste, pero otra parte se quedó aliviada. Tiene otras pasiones y eso me gusta", aseguró el ex Manchester United a la revista Radio Times.

Foto: Captura Instagram fan.beckham

Beckham también dijo que ahora prefiere ver rugby y no ver fútbol, diciendo que le apasiona todo lo que rodea el juego.

"Me encanta el rugby. Me encanta verlo y me encanta todo lo que le rodea. Los espectadores se sientan juntos sin odios entre ellos".