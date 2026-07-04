"La economía está en todos lados": experto explica las claves para cuidar el bolsillo

La economía no solo influye en las decisiones del Gobierno o de las grandes empresas. También está presente en las compras del supermercado, el ahorro, las inversiones y, en general, en cada decisión financiera que toman los ciudadanos.

Así lo aseguró Juan Camilo Pardo Niño, asesor económico con maestría en Economía Teórica de la Universidad de los Andes y autor del libro Colombianomics, quien explicó en En Blu Jeans de Blu Radio que comprender algunos conceptos básicos permite administrar mejor el dinero y entender el impacto de las decisiones económicas en la vida diaria.

"Lo primero que uno debe saber y que uno debería entender es que la economía está en todos lados."

Para explicar la importancia del crecimiento económico, Pardo puso como ejemplo el caso de Corea del Sur, país que pasó de ser una de las economías más pobres del mundo a convertirse en una de las más prósperas gracias a un crecimiento sostenido durante varias décadas.



Según el experto, este es uno de los conceptos que más debería discutirse en Colombia, pues está directamente relacionado con la reducción de la pobreza, la desigualdad y la generación de empleo.

"La única forma de un país lograr alcanzar la prosperidad y ser una nación desarrollada es el crecimiento económico."

En materia de finanzas personales, el economista recomendó no dejar el dinero sin producir rendimientos, ya que la inflación reduce el poder adquisitivo de los ahorros con el paso del tiempo.

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"Si tú tienes cinco, si tú tienes 10, si tú tienes 20, si tú tienes 50 millones debajo del colchón, siempre los tienes que invertir."

BLU Radio. Economía - Referencia // Foto: AFP Economía

Explicó que la inflación representa el aumento sostenido de los precios y que, cuando una persona no invierte sus recursos, pierde capacidad de compra con el paso de los años.

"Si tú no inviertes, la inflación se te va a comer tus ahorritos."

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Durante la conversación también respondió varias inquietudes frecuentes sobre inversiones. Consideró que los Certificados de Depósito a Término (CDT) siguen siendo una alternativa válida, aunque recomendó diversificar el portafolio para reducir riesgos.

"Entre más diversificación exista, mejor."

En ese sentido, señaló que una estrategia de inversión puede combinar CDT, acciones, fondos cotizados en bolsa (ETF) y materias primas, dependiendo del perfil de cada inversionista.

Frente al comportamiento del dólar, explicó que siempre es conveniente destinar una parte del patrimonio a esa moneda, por tratarse de la divisa de referencia en la economía mundial.

"Siempre es importante tener dólares, es la moneda más fuerte en el mundo."

Finalmente, Pardo resumió algunos de los conceptos económicos que más generan dudas entre los ciudadanos. Explicó que el Producto Interno Bruto (PIB) corresponde a la cantidad de bienes y servicios que produce un país en un periodo determinado; que las tasas de interés representan el costo del dinero en el tiempo; y que la devaluación ocurre cuando la moneda local pierde valor frente al dólar.

El experto concluyó que entender estos conceptos permite tomar mejores decisiones financieras y comprender cómo fenómenos como la inflación, el precio de la gasolina o las tasas de interés terminan impactando directamente el bolsillo de todos los colombianos.

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Escuche la entrevista completa aquí: