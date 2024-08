La plata está siendo mal gastada: representante Castellanos sobre presupuesto general

El representante Wilmer Castellanos fue ponente de la discusión sobre presupuesto del 2025 en la Cámara de Representantes. En diálogo con Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, respondió si la suma de más de 500 billones de pesos será o no aprobada, a pesar de las negociaciones y afirmaciones de que se podría reducir. También mencionó que se han llevado a cabo discusiones sector por sector para revisar las asignaciones presupuestales y las fuentes de financiación.

Castellanos comentó que todavía existe incertidumbre sobre el monto final del presupuesto y la posibilidad de una reforma tributaria. Sin embargo, destacó la importancia de aprobar una cifra realista que no ilusione a los colombianos con programas que no puedan ser financiados después.

En ese sentido, dijo que “la plata está siendo mal gastada”, pues se están adelantando obras que están fuera del alcance de lo acordado inicialmente. Por eso, insistió en que lo que harán ahora es revisar para que la suma final no sea inflada y se pueda cumplir con lo agendado.

“En este momento estamos en un debate de control político en la Plenaria de la Cámara de Representantes, que hemos citado para adelantar las vigencias futuras que financian el Pacto Bicentenario para los cinco departamentos que gestaron la libertad de Colombia. Ese pacto que se firmó en homenaje a los 200 años de la independencia de Colombia con Boyacá, Casanare, Arauca, Cundinamarca y Santander y, que hoy tiene obviamente, problemas, porque al estar financiado hasta el 2030, se vienen adelantando obras, no con lo que quedó pactado inicialmente con el alcance que era pavimentar más de 300 kilómetros, sino, ahora, se están gastando la plata en mantenimiento, en rehabilitaciones y realmente vemos que la plata está siendo mal gastada y por eso hicimos este debate de control político”, recalcó.

Sobre ese presupuesto general, dijo que aún “hay incertidumbre” de cuál vaya a ser el monto a aprobar. Contó que iniciaron las discusiones para ir sector por sector para revisar las asignaciones presupuestales y también para revisar cada una de las fuentes de financiación que “aportan a construir el monto total de los 523 billones de pesos del presupuesto general de la Nación”.

“Entonces, ya llevamos varias discusiones de coordinadores y ponentes de las comisiones económicas conjuntas para poder, obviamente, revisar esas fuentes de financiación y que no se vaya a quedar muy inflado el presupuesto, que realmente aprobemos algo que sea realista, que se vaya a poder recaudar y que no vaya a ilusionar a los colombianos con programas, planes, obras que estén incluidas dentro de ese presupuesto y que no se vayan a poder”, indicó.

El representante mencionó que en la Cámara de Representantes hay más aliados del Gobierno, pero la discusión aún está abierta y no se puede predecir el resultado final. En relación a la reforma tributaria, Castellanos afirmó que es necesario conocer el proyecto de ley y sus impactos antes de tomar decisiones.