Cambio Radical presentó una propuesta al Gobierno nacional para enfrentar el déficit fiscal sin afectar el bolsillo de los colombianos con nuevos impuestos. La iniciativa contempla reducir el tamaño del Estado entre un 20 % y un 30 %, fortalecer la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) y combatir la evasión tributaria, con el objetivo de aumentar el recaudo y buscar alternativas a varios puntos de la ley de ajuste fiscal.

En entrevista con Recap Blu, el senador de Cambio Radical Carlos Farelo explicó que el partido está dispuesto a acompañar las medidas que permitan atender la situación de las finanzas públicas, pero estableció varias líneas rojas frente a los impuestos incluidos inicialmente en el proyecto.

Publicidad

“Lo que le estamos proponiendo al país y al Gobierno desde Cambio Radical es que nosotros tenemos una solución, una alternativa que no afecte al consumidor, que no afecte al colombiano de a pie”, afirmó.

Entre los puntos que la colectividad no está dispuesta a respaldar están el impuesto a la cerveza, el incremento de los parafiscales y el aumento de los costos de las pólizas de medicina prepagada. Farelo también señaló que, aunque el Gobierno retiró la propuesta relacionada con el IVA a la canasta familiar, el partido mantiene su posición frente a otras medidas que considera inconvenientes para los consumidores y trabajadores. Sobre la alternativa de recaudo, el senador aseguró que el fortalecimiento de la Dian y la reducción del gasto estatal permitirían alcanzar cifras de entre 130 y 150 billones de pesos, según las estimaciones expuestas por la colectividad.



Foto: Presidencia y Cambio Radical

La propuesta del Conservador

Por su parte, la representante a la Cámara del Partido Conservador María Camila Salas también planteó la necesidad de revisar el gasto público antes de avanzar con nuevos impuestos. La congresista indicó que, durante la reunión con el vicepresidente José Manuel Restrepo y el ministro de Hacienda, se habló de un recorte del Estado proyectado en un 25 %, aunque considera que todavía hay margen para hacer mayores ajustes. Además, propuso estudiar la venta de activos del Gobierno, entre ellos ISA, a través de la Financiera de Desarrollo Nacional, así como los activos de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).

Publicidad

Salas también mencionó otros puntos que deberían revisarse, como el aumento del impuesto a los licores del 5 % al 19 %, el IVA a las bebidas azucaradas y la renta a personas jurídicas. Sobre este último aspecto, planteó aplazar su aplicación hasta 2030, con el propósito de mantener un recaudo estimado entre 4 y 8 billones de pesos para ese momento.

“No es solo decir en lo que no se está de acuerdo, sino, bueno, qué propuesta tenemos como partido precisamente para poder suplir esos ajustes”, explicó la representante.

Publicidad

Las dos colectividades señalaron que existe disposición para continuar las conversaciones con el Gobierno y buscar una ponencia que reúna los acuerdos sobre la ley de ajuste fiscal. De acuerdo con Farelo, las reuniones de coordinadores y ponentes continuarían este martes, mientras que las audiencias públicas están previstas para el jueves en Cali y el viernes en Barranquilla. Salas, por su parte, indicó que la expectativa es avanzar en el trámite para votar el proyecto en plenaria el próximo 16 de diciembre, aunque reconoció que los tiempos son ajustados.