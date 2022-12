La tasa de usura debería eliminarse, dice Asobancaria

A juicio del presidente de Asobancaria, Santiago Castro, la tasa de usura debería eliminarse en Colombia ya que - según dijo - las tasas de interés deben fluctuar libremente con base a la oferta y la demanda.



“Compartimos esa visión plenamente y la comparten muchas personas que conocen los temas de inclusión financiera e incluso muchos congresistas, que políticamente les da temor”, expresó.



En ese sentido, el presidente de Asobancaria manifestó que en ambiente de libre competencia esta figura de la tasa de usura no debería existir.



De otro lado, Castro dijo que creer que bajar tasas de usura reactivará la economía es buscar el ahogado río arriba. Para Castro no hay que ver este hecho como el centro del debate del desarrollo económico.



“El verdadero enemigo con el cual debemos luchar todos los colombianos es el crédito gota a gota. Aquí la discusión no es si es 10, 20 0 30 por ciento anual, sino si es 10, 20, 30 por ciento diario”, puntualizó.



Agregó que es el Gobierno el que toma la decisión de fijar la tasa de usura y que por lo tanto “lo que se ajusta para la bajada se ajusta para la subida”.



“Los bancos siempre hemos actuado como un colchón frente a la economía. Cuando subieron las tasas, nosotros nunca los subimos a la velocidad que las estaba bajando el Banco de la República. Nos parece un poco anacrónica esta discusión”, añadió.



Con el fin de que haya un reflejo inmediato del recorte de la tasa de interés del Banco de la República en el costo del crédito, el Gobierno se alista a tomar una decisión que podría modificar la fórmula para calcular la tasa de usura, una iniciativa que no es compartida por los bancos.



