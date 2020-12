Leonardo Villar, candidato a dirigir el Banco de la República, aclara que no tiene doctorado

Esta semana se elegirá al nuevo director del Banco de la República y uno de los candidatos más fuertes para hacerse con ese cargo es Leonardo Villar, reputado economista, dirigente gremial, ejecutivo de entes económicos multilaterales, quien tuvo que salir a hacer una aclaración: no tiene doctorado.

Así lo decía la hoja de vida de Villar en el sitio web del Banco de la República, antes del 8 de diciembre, en donde se afirmaba que contaba con un PhD en Economía de la London School of Economics, fechado en 1987.

Leonardo Villar

No obstante, el miércoles 9 de diciembre, aparece una anotación en dicha hoja de vida que reza: "*Esta información fue actualizada y corregida el 8 de diciembre de 2020 porque contenía datos incorrectos" . Ahora en su historial educativo ya no tiene el PhD sino: "Cursó estudios de doctorado en el London School of Economics, Londres, Inglaterra, 1987".

En comunicación con Néstor Morales de BLU Radio, Villar señaló que él envió su hoja de vida de manera correcta y que "nunca ha ocultado" que no tiene el grado de doctor, pues "no culminó la tesis" que se requiere para obtener el prestigioso título. Escuche acá esta noticia: