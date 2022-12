Lo único que falta es que me manden la moto: MinAgricultura

El ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri, aseguró que las discusiones con el presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, ya tocaron fondo y no se va a dejar amedrentar por las amenazas del dirigente gremial.

"Creo que este tema de Fedegán ya tocó fondo, yo ya hice mi parte lo demás es privado y le corresponde a los ganaderos no a mí. Lo único que falta es que me manden la moto, no falta nada más y no le voy a aflojar, por más razones y amenazas que me sigan mandando la sigo enfrentando", dijo Iragorri.

Sobre los señalamientos a su hermana por estar en la junta directiva de la Fiduciaria de Davivienda, aseguró que no hay ningún interés de su familia en el predio La Gloria y que ni siquiera conoce la zona.

"En la fiduciaria Davivienda el señor Efromovich, que yo no creo que sea ningún paramilitar, el dueño de Avianca que hizo un crédito en el 2010, crédito que no firmó mi hermana porque en ese momento era secretaría jurídica y yo no había entrado todavía el Gobierno estaba en el período de prueba", aclaró el ministro.

"Para el resto de la humanidad quiero decirle que mi hermana no es ninguna paramilitar ha sido y estado trabajando en el sector financiero desde que nos graduamos de la universidad", agregó Iragorri.