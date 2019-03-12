En vivo
Aurelio Iragorri

Aurelio Iragorri

  Aurelio Iragorri Valencia
    El exministro anunció que se lanza a la presidencia de 2026.
    Foto: captura tomada de redes sociales
    Política

    Crece la lista de precandidatos: exministro Aurelio Iragorri Valencia se lanza a la Presidencia

    Aún no se ha determinado por qué partido participará el exjefe de las carteras del Interior y de Agricultura, en la contienda electoral de mayo próximo.

  • Aurelio Iragorri.jpeg
    Aurelio Iragorri
    Foto: archivo Ministerio de Agricultura
    Política

    Si se hubiese dialogado antes de retirar la reforma tributaria, ya no habría paro: Aurelio Iragorri

    El exministro aseguró que la administración de Iván Duque cometió un error 'de kínder'.

  • 325028_Foto: Tomada de Twitter: @DilianFrancisca
    Foto: Tomada de Twitter: @DilianFrancisca
    Pacífico

    Dilian Francisca Toro es la candidata más fuerte a la dirección del Partido de la U

    El hecho se da tras la salida de Aurelio Iragorri donde el nombre de la vallecaucana sigue sonando para liderar el movimiento político.

  • Aurelio Iragorri presidente partido de la u foto suministrada.jpg
    Aurelio Iragorri
    Foto: suministrada
    Política

    Aurelio Iragorri deja la presidencia del Partido de la U

    El saliente director de la U dijo que no abandonará su militancia ni su relación con el partido.

  • 44681_102786-aurelio-iragorri-foto-minagricultura_0.jpg
    102786-aurelio-iragorri-foto-minagricultura_0.jpg
    Política

    Uno no hace trizas el acuerdo de paz con los seis artículos que fueron objetados: Aurelio Iragorri

    El presidente del Partido de La U anunció que tomarán una decisión sobre las objeciones presentadas a la JEP por el presidente Iván Duque.

  • 289142_BLU Radio: Aurelio Iragorri / Foto: Presidencia
    BLU Radio: Aurelio Iragorri / Foto: Presidencia
    Política

    Benedetti apoya decisión del partido; Roy pide respetar acuerdos de paz: Iragorri

    Las bancadas de esa colectividad se reunieron este miércoles para llegar a un consenso en la decisión de apoyar a Vargas Lleras.

  • 289142_BLU Radio: Aurelio Iragorri / Foto: Presidencia
    BLU Radio: Aurelio Iragorri / Foto: Presidencia
    Política

    No veo mucho ambiente para que la U apoye a De la Calle: Aurelio Iragorri

    El exministro desmintió un posible mensaje del presidente Santos intentando presionar para que la U se vaya con el apoyo a Vargas Lleras.

  • 294120_BLU Radio. Juan Manuel Santos // Foto: BLU Radio
    BLU Radio. Juan Manuel Santos // Foto: BLU Radio
    Política

    No queremos ni extremos de derecha ni de izquierda: Santos en asamblea de La U

    Además, el mandatario recordó que la revolución de la infraestructura es una obra de su gobierno.

  • 278828_BLU Radio. Partido de la U / Foto: Twitter @partidodelaucol
    BLU Radio. Partido de la U / Foto: Twitter @partidodelaucol
    Nación

    Partido de la U realiza su asamblea nacional sin dos de sus mayores electores

    Dentro de las decisiones que se consolidarán este viernes está la llegada del ex ministro de Agricultura Aurelio Iragorri a la jefatura del partido.

  • 293073_BLU Radio. Juan Guillermo Zuluaga // Foto: Twitter
    BLU Radio. Juan Guillermo Zuluaga // Foto: Twitter
    Nación

    Agricultores del país muestran apoyo a nuevo ministro de Agricultura

    La SAC también le manifestó al nuevo ministro que tendrá varios retos en materia de agricultura.

