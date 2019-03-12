Blu Radio Aurelio Iragorri
Aurelio Iragorri
-
Crece la lista de precandidatos: exministro Aurelio Iragorri Valencia se lanza a la Presidencia
Aún no se ha determinado por qué partido participará el exjefe de las carteras del Interior y de Agricultura, en la contienda electoral de mayo próximo.
-
Si se hubiese dialogado antes de retirar la reforma tributaria, ya no habría paro: Aurelio Iragorri
El exministro aseguró que la administración de Iván Duque cometió un error 'de kínder'.
-
Dilian Francisca Toro es la candidata más fuerte a la dirección del Partido de la U
El hecho se da tras la salida de Aurelio Iragorri donde el nombre de la vallecaucana sigue sonando para liderar el movimiento político.
-
Aurelio Iragorri deja la presidencia del Partido de la U
El saliente director de la U dijo que no abandonará su militancia ni su relación con el partido.
-
Uno no hace trizas el acuerdo de paz con los seis artículos que fueron objetados: Aurelio Iragorri
El presidente del Partido de La U anunció que tomarán una decisión sobre las objeciones presentadas a la JEP por el presidente Iván Duque.
-
Benedetti apoya decisión del partido; Roy pide respetar acuerdos de paz: Iragorri
Las bancadas de esa colectividad se reunieron este miércoles para llegar a un consenso en la decisión de apoyar a Vargas Lleras.
-
No veo mucho ambiente para que la U apoye a De la Calle: Aurelio Iragorri
El exministro desmintió un posible mensaje del presidente Santos intentando presionar para que la U se vaya con el apoyo a Vargas Lleras.
-
No queremos ni extremos de derecha ni de izquierda: Santos en asamblea de La U
Además, el mandatario recordó que la revolución de la infraestructura es una obra de su gobierno.
-
Partido de la U realiza su asamblea nacional sin dos de sus mayores electores
Dentro de las decisiones que se consolidarán este viernes está la llegada del ex ministro de Agricultura Aurelio Iragorri a la jefatura del partido.
-
Agricultores del país muestran apoyo a nuevo ministro de Agricultura
La SAC también le manifestó al nuevo ministro que tendrá varios retos en materia de agricultura.