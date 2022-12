La difícil situación de orden público que vive Colombia por cuenta de las protestas tiene en vilo a la ciudadanía y la mirada puesta en los departamentos de Valle y Cauca. En Cali, el enfrentamiento de habitantes del sur de la ciudad y miembros de la Minga Indígena se convirtió en uno de los momentos más críticos del paro nacional.

"La solución es el diálogo, no la bala", sostuvo el exministro del Interior y Agricultura de la administración Santos.

Iragorri aseguró que la administración de Iván Duque cometió un error 'de kínder' al retirar la reforma tributaria al retirarla sin iniciar un diálogo.

"¿Cómo hasta el día 11 abren el diálogo? Pero los primeros días del paro, el Gobierno decide retirar la reforma tributaria, pero la retira sin haber abierto las negociaciones, error de kínder": Aurelio Iragorri

"El diálogo debe empezar con el levantamiento de todos los bloqueos", opinó el exfuncionario.

De acuerdo con Iragorri, el Gobierno Duque todo lo ha hecho mal y las principales fallas residen en la falta de recuperación de diálogo, ausencia de diálogo e irrespeto por la vida.

“Yo le pediría muy respetuosamente al Gobierno que dejen de echarle candela al fuego. ¿Cómo va a decir el negociador que ha puesto el presidente, el señor Ceballos, que él es experto en indígenas porque lleva un mes y medio tratando con ellos?”, cuestionó el exfuncionario.

“Yo nací en el Cauca, he tratado con los indígenas toda la vida, atendí más de 100 paros y no me creo con nada. Ese tipo de declaraciones son las que le echan más candela al fuego en este momento, menos viniendo de la persona que va a negociar”, añadió.

Escuche al exministro Aurelio Iragorri en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire: