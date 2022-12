No queremos ni extremos de derecha ni de izquierda: Santos en asamblea de La U

Luego de destacar el apoyo que le ha dado el Partido de la U a la construcción de la paz en el país, y en miras a las elecciones del próximo año, el presidente Juan Manuel Santos invitó a los militantes a permanecer en el centro, a ignorar la polarización y a buscar uniones con los partidos más afines a sus ideales y a sus principios liberales.



"Para unir hay que estar en el centro, hay que tener vasos comunicantes con la derecha y con la izquierda, pero hay que rechazar los extremos. Los extremos son enemigos del centro, del Partido de la U por definición, y no queremos ni extremos de derecha ni extremos de izquierda.



Sin mencionar al ex vicepresidente, y hoy candidato presidencial Germán Vargas Lleras, el mandatario recordó que la revolución de la infraestructura es una obra de su gobierno.



Durante su discurso en la Asamblea Nacional de la U hizo una rendición de cuentas y aseguró que su partido ha contribuido a la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social.



Frente a la lucha contra la pobreza y la inequidad, cuestionó la propuesta de un miembro del Centro Democrático de eliminar el programa Familias en Acción y anunció que el Partido no dejará que esto suceda.



Sobre el acceso a la salud destacó la aprobación que hizo el Congreso del presupuesto general de la Nación. "Le dan recursos muy importantes para que Caprecom pague sus deudas y esto le debe inyectar al sistema recursos muy necesitados", señaló.



Además, le dio la bienvenida al exministro Aurelio Iragorri a la jefatura de su partido.