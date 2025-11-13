Crece la lista de precandidatos: exministro Aurelio Iragorri Valencia se lanza a la Presidencia

Tal y como lo había anticipado BLU Radio, en la mañana de este jueves mediante una publicación en sus redes sociales, el exministro del Interior y de Agricultura, Aurelio Iragorri, anunció su aspiración a la Presidencia de la República en el año 2026.

“Los colombianos no nos podemos equivocar. En esta campaña presidencial nadie está hablando claro y estamos frente a una decisión de fondo. Con su voto no se trata solo de elegir un Gobierno, si no un modelo de país. ¿Queremos convertir a Colombia en un país comunista o socialista? ¿O por el contrario queremos defender una Colombia capitalista, con libre empresa, con libertad de prensa, con propiedad privada?”, aseguró el ahora precandidato en un video publicado en su cuenta de ‘X’.

Aurelio Iragorri Foto: archivo Ministerio de Agricultura

El exministro aseguró que las soluciones que requiere Colombia deben pensarse con “cabeza fría” y con resultados, y para ello presentó como ejemplo su gestión en el manejo del agro.

“Los colombianos no podemos perder lo que por generaciones nos ha costado construir. Es momento de decidir con cabeza fría y con el corazón en el país. Esto no es con carreta ni con insultos ni con gritos, es con resultados como lo hice cuando estuve al frente del campo colombiano”, concluyó Iragorri.