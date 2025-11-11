Registraduría ratifica que Daniel Quintero no puede inscribirse por firmas a la Presidencia

La Registraduría no va a permitir que Daniel Quintero se inscriba en su aspiración a las elecciones a la Presidencia por firmas. Así lo confirmó en una decisión tomada este martes y que resuelve un recurso de reposición que interpuso Quintero.

“Confírmese, la decisión adoptada mediante la Resolución núm. 13881 del 6 de noviembre de 2025 por medio de la cual se resolvió rechazar el registro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos denominado "Reset Total Contra el Narco y los Corruptos" que postuló la inscripción del señor Daniel Quintero Calle a la Presidencia de la República”, señaló la Registraduría.

Es importante recordar que, el 6 de noviembre, la Registraduría rechazó la solicitud de inscripción de este comité recolector de firmas teniendo en cuenta que Quintero se inscribió a la consulta que se hizo el pasado 26 de octubre en la que el Pacto Histórico eligió a su candidato a la Presidencia.

Ex alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Foto: Blu Radio

En esta decisión, la Registraduría reitera que, por ley, Quintero no puede inscribirse, teniendo en cuenta que desde que se inscribió a la consulta del Pacto Histórico se configuró su participación.



“Valga la pena señalar que ninguna de las agrupaciones políticas que postularon al ciudadano Daniel Quintero Calle desvirtuaron su condición de inscrito, por el contrario, de manera posterior a la celebración de los comicios, como consta en el expediente, se surtió el pronunciamiento, acontecimiento que quebranta la seguridad jurídica electoral en tanto que con antelación a la realización de la elección era deber de las agrupaciones políticas postulantes manifestarse sobre en el estado de inscripción de los ciudadanos postulados para participar en la consulta”, dice la Registraduría.

Es importante recordar que Daniel Quintero dijo que renunciaba a la consulta, sin embargo, esto lo debieron haber anunciado los partidos que lo postularon y no él.

Además, según la ley, una vez una persona se inscribe a una consulta se entiende que ya asumió un compromiso con los partidos y se cuenta su participación.