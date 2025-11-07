“Hay que convencerla”: Daniel Quintero sobre posible candidatura de su esposa a la Presidencia

El exalcalde de Medellín Daniel Quintero confirmó en entrevista con Mañanas Blu 10:30 que, si no logra inscribirse como candidato presidencial, podría impulsar la aspiración de su esposa, Diana Osorio. “Hay que convencerla”, dijo entre risas, al reconocer que ella “no es amiga de lo electoral”, aunque la calificó como “una mujer brillante”.

Quintero explicó que su exclusión del proceso es consecuencia de los cambios en la consulta del Pacto Histórico, donde inicialmente participaba.

Según el exmandatario, esa situación lo llevó a retirarse del proceso. “Eso convirtió la consulta en un Frankenstein”, dijo, y cuestionó la decisión de la Registraduría que le impide participar: “¿Por qué tanto esfuerzo para no dejarme participar? ¿Por qué no quieren que hagamos una constituyente?”.

Durante la entrevista, Quintero defendió su posición frente a las críticas sobre una supuesta falta de desinscripción formal. Aseguró que un comunicado firmado por los representantes del Polo Democrático, la Unión Patriótica y el Partido Comunista confirma que su nombre “fue incluido de manera provisional” y que “no se configuró una participación efectiva ni vinculante” en la consulta.



¿Esposa de Daniel Quintero se lanzará a la Presidencia?

Al ser consultado sobre la posibilidad de que su esposa entre en la contienda, respondió: “Mi esposa acaba de sacar su libro, que muestra la batalla contra las mafias corruptas en Medellín, pero a ella no le gusta eso de lo electoral… ojalá le gustara”.



Frente a la insistencia de la periodista sobre si ha tratado de convencerla, admitió: “No he logrado convencerla, pero hace mucho tiempo le he dicho a Diana que le serviría mucho a la democracia”.

Sobre su relación con el Gobierno, Quintero aseguró que existía un acuerdo dentro del Pacto Histórico: “Si cambiaban las reglas y la consulta se volvía partidista, todos nos retiraríamos. Yo cumplí, me retiré. Carolina e Iván decidieron seguir adelante”.

En su criterio, Iván Cepeda terminará siendo “el candidato del Pacto Histórico, ya no por consulta, sino por una decisión interna”, lo que —dijo— “lo convierte en el candidato del Gobierno”.

El exalcalde reiteró que seguirá buscando alternativas para participar en la contienda y defender su propuesta de “resetear la política” en Colombia. “El país necesita cambios de fondo, no cosméticos”, señaló.

Antes de despedirse, dejó abierta la posibilidad de que la aspiración presidencial venga desde su casa: “Hay que convencerla”, dijo entre risas, al referirse nuevamente a Diana Osorio.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: