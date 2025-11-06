En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Palacio de Justicia
Reficar
Jaime Esteban Moreno
COP30

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Nación  / Elecciones Colombia  / Niegan tutela a Daniel Quintero con la que buscaba inscribir comité de firmas para Presidencia

Niegan tutela a Daniel Quintero con la que buscaba inscribir comité de firmas para Presidencia

Justamente este jueves se había conocido que la Registraduría había negado la inscripción del comité del exalcalde de Medellín.

Publicidad

Publicidad

Publicidad