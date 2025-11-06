Niegan tutela a Daniel Quintero con la que buscaba inscribir comité de firmas para Presidencia

El juzgado 62 administrativo del circuito de Bogotá le acaba de negar a Daniel Quintero una tutela con la cual buscaba que se le ordenara a la Registraduría la inscripción del comité recolector de firmas del exalcalde de Medellín a la Presidencia.

“Para el Despacho el hecho de que el comité inscriptor “Reset total contra el narco y los corruptos” y el acá accionante hayan comparecido el 27 de octubre pasado ante la Registraduría Nacional del Estado Civil a formalizar la inscripción y esta no se haya podido llevar a cabo, es una circunstancia que no desconoce el debido proceso administrativo, en la medida que el agendamiento para este acto es del resorte exclusivo del respectivo Registrador, de conformidad con su agenda, tal y como lo prevé la Resolución No. 6064 de 2025”, se lee en la decisión.

Es importante recordar que Daniel Quintero se inscribió ante la Registraduría para participar en la consulta a la presidencia del Pacto Histórico del 26 de octubre y, posteriormente, Quintero renunció. Sin embargo, la Registraduría explicó que una persona al inscribirse a la consulta ya asume un compromiso con los partidos que lo postularon y por eso ya no puede inscribir su comité.

“Este despacho no evidencias acciones u omisiones que vulneren o amenacen con vulnerar los derechos invocados; concretamente en lo que corresponde a los derechos a elegir y ser elegido, debido proceso administrativo y el acceso a cargos públicos no se estiman conculcados, toda vez que, justamente, el registro del comité aún no se encuentra resuelto y no existe una negativa frente a su inscripción, aunado a que aun no ha finalizado la oportunidad establecida por la entidad accionada para proceder con el registro de los comités inscriptores”, se lee en la decisión del juzgado.



En este momento es incierto el futuro político de Daniel Quintero pues hasta el momento ninguno de los mecanismos que ha utilizado le han servido para inscribirse como candidato a la presidencia.