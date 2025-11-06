Pacto Histórico dice que no hubo vinculación efectiva de Daniel Quintero a consulta para Presidencia

El Pacto Histórico se pronunció tras la polémica que se ha generado con Daniel Quintero, ya que la Registraduría le negó al exalcalde de Medellín la posibilidad de inscribir su comité recolector de firmas para la presidencia.

Desde el Pacto aseguran que Quintero no pertenece a ninguno de los partidos que conforman el Pacto: Polo Democrático, Unión Patriótica y Partido Comunista.

Además, aseguran que Daniel Quintero se inscribió a la consulta gracias a una medida cautelar que posteriormente quedó sin efecto.

“Dicha medida fue dejada sin efectos mediante decisión judicial de fondo, circunstancia que modificó las condiciones bajo las cuales se adelantó la consulta. En consecuencia, no se configuró una participación efectiva ni vinculante del señor Daniel Quintero Calle en consulta partidista o interpartidista alguna”, señaló el Pacto.

Es importante recortar que la Registraduria negó la posibilidad de que Daniel Quintero inscriba su comité recolector de firmas para la presidencia. Lo anterior, ya que, según la Registraduria, la participación de Quintero en la consulta se configura desde su inscripción, así renuncie.

Además, la entidad también señaló que previo a la consulta no recibió ninguna notificación del Pacto Histórico en la que se anunciara la renuncia de Quintero.