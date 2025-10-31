En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Protesta de motociclistas en Bogotá
B-King y Dj Regio Clown
Puente festivo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Admiten acción de tutela de hermano de Daniel Quintero contra la Fiscalía

Admiten acción de tutela de hermano de Daniel Quintero contra la Fiscalía

En la tutela, Miguel Quintero alega que, en medio de las investigaciones que lo involucran, la entidad vulneró sus derechos fundamentales de petición y habeas data.

Miguel Quintero y su hermano Daniel Quintero.jpg
Miguel Quintero y su hermano Daniel Quintero //
Foto. X @MigueAQuintero
Por: Carolina Zuluaga Hoyos
|
Actualizado: 31 de oct, 2025

El Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá admitió una acción de tutela interpuesta por Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en contra de la Fiscalía General de la Nación.

En la tutela, Miguel Quintero alega que la entidad vulneró sus derechos fundamentales de petición y habeas data, al no responder una solicitud radicada el pasado 7 de septiembre de 2025.

El despacho judicial ordenó notificar al Fiscal General o a sus delegados para que en un plazo de dos días respondan a los hechos y pretensiones del accionante.

Lea también:

  1. Penthouse de El Poblado que estaría usando Miguel Quintero
    SAE
    Antioquia

    SAE niega uso de penthouse por Miguel Quintero: "No hay documentos que lo soporten”

  2. Área Metropolitana y Miguel Quintero.jpg
    Suministradas
    Antioquia

    Fiscalía señaló a Miguel Quintero en direccionamiento de contratos entre AMVA y Bomberos Itagüí

Miguel Andrés Quintero ha sido mencionado recientemente en investigaciones y cuestionamientos por presuntas irregularidades contractuales y el uso de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), hechos que han tenido repercusión política y mediática.

Con esta tutela, el hermano del exalcalde busca que la Fiscalía se pronuncie formalmente frente a la información que ha solicitado, en medio de las investigaciones que lo involucran.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Daniel Quintero

Fiscalía General de la Nación

Publicidad

Publicidad

Publicidad