Admiten acción de tutela de hermano de Daniel Quintero contra la Fiscalía

El Juzgado Veinte Administrativo de Oralidad del Circuito de Bogotá admitió una acción de tutela interpuesta por Miguel Andrés Quintero Calle, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en contra de la Fiscalía General de la Nación.

En la tutela, Miguel Quintero alega que la entidad vulneró sus derechos fundamentales de petición y habeas data, al no responder una solicitud radicada el pasado 7 de septiembre de 2025.

El despacho judicial ordenó notificar al Fiscal General o a sus delegados para que en un plazo de dos días respondan a los hechos y pretensiones del accionante.

Miguel Andrés Quintero ha sido mencionado recientemente en investigaciones y cuestionamientos por presuntas irregularidades contractuales y el uso de bienes administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), hechos que han tenido repercusión política y mediática.



Con esta tutela, el hermano del exalcalde busca que la Fiscalía se pronuncie formalmente frente a la información que ha solicitado, en medio de las investigaciones que lo involucran.