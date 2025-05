Los secretos para una excelente rentabilidad en las inversiones, según Warren Buffett

Álvaro Naranjo, vicepresidente de Geneva Asset en Panamá y accionista de Berkshire Hathaway, habló en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, su perspectiva sobre Warren Buffett, uno de los inversores más exitosos de la historia.

Naranjo enfatizó la singularidad de Buffett en el mundo de las finanzas. Buffett, quien adquirió Berkshire Hathaway en 1965 por aproximadamente 19 dólares por acción, ha visto esa inversión transformarse en un valor de más de 800,000 dólares en la actualidad.

Esto no solo demuestra su habilidad como inversor, sino que también subraya su enfoque a largo plazo y la importancia de adquirir acciones de calidad.

Enseñanzas clave de Warren Buffett para los inversores

Naranjo destacó que Buffett dejó una serie de enseñanzas vitales para cualquier inversor, desde los principiantes hasta los más experimentados. Entre ellas se encuentran:



Invertir a largo plazo en empresas de calidad. No vender en momentos desfavorables. Comprar negocios, no solo acciones. No sobrepagar por valoraciones.

Estas enseñanzas son fundamentales para proteger las inversiones, y Buffett mismo mencionaron la importancia del "margen de seguridad", que asegura que una inversión pueda sobrevivir a caídas significativas en el mercado.

El Impacto de "The Intelligent Investor"

Naranjo también menciona la influencia del libro The Intelligent Investor de Benjamin Graham, el cual Buffett cita como fundamental en su educación de inversión. El libro, aunque técnico, proporciona una base sólida sobre cómo analizar empresas y tomar decisiones informadas al invertir en acciones. Naranjo observa que muchos principiantes encuentran este libro denso, pero sus principios son accesibles para quienes deseen invertir con éxito a largo plazo.

Desafíos del mercado y la política económica

Además, Naranjo compartió sus pensamientos sobre la guerra arancelaria y su impacto en la economía global. Aunque Buffett ha mantenido una distancia de la política, su filosofía se alinea más con la cooperación económica que con la tensión proteccionista. Naranjo recuerda que Buffett advirtió que los aranceles son en esencia un acto de guerra, perjudicando tanto a las economías como a los consumidores.

Se refirió a cómo Buffett ha tomado decisiones estratégicas en respuesta a las altas valoraciones del mercado, vendiendo posiciones significativas en empresas como Apple antes de que se iniciaran las políticas arancelarias bajo la administración de Trump. Este enfoque analítico y prudente es un testimonio de su compromiso con la inversión racional a largo plazo.

Finalmente, Naranjo compartió no sólo la admiración hacia Buffett como inversionista, sino también la oportunidad para quienes están comenzando en el mundo de las inversiones. Las enseñanzas de Buffett no son solo sobre el dinero, sino también sobre el carácter y la visión a largo plazo. Su legado sigue siendo una guía invaluable para cualquier persona interesada en crear riqueza y estabilidad financiera.

