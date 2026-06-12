Mas de 1.7 millones de personas salieron de la pobreza en 2025: Dane

En Colombia hoy hay 1'791.000 personas menos en condición de pobreza y cerca de un millón de personas salieron de la pobreza extrema, de acuerdo con el Dane. Este es el mejor dato para el país desde el año 2012.

La medición de pobreza apunta a que pasamos de 31.8% en 2024 de incidencia de la pobreza a 28% para 2025. Mientras tanto, la pobreza extrema cayó del 11.7% al 9.7%.

En Colombia se considera que una persona es pobre si sus ingresos individuales están por debajo de los 482.041 pesos. Es decir, que para que una familia de tres supere la pobreza se requieren ingresos por 1'446.123 pesos al mes. Una familia de 4 requiere ingresos por 1'928.164 pesos.

Dinero Colombia. Foto: archivo Blu Radio.

La línea de pobreza indica la cantidad dinero que una persona necesita para poder comprar el mínimo de alimento, vestuario y vivienda que se necesita.



La línea de pobreza extrema, en cambio, está atada a la ingesta mínima de comida que un ser humano necesita para no morir de hambre. Hoy en Colombia el 9.7% de la población no logra esos ingresos mínimos, a pesar de que casi un millón de personas han salido de la pobreza extrema en el último año.

Los datos muestran también que Colombia se encamina a ser un país con mayor equidad. El índice de Gini, que mide la desigualdad, se redujo de 0.551 a 0.531.