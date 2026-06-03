Solo 1 de cada 4 trabajadores con discapacidad tiene empleo formal en Colombia según el DANE

Aunque en Colombia hay 411.450 personas con discapacidad ocupadas, apenas 107.210 cuentan con un empleo formal. El dato, revelado por la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH) del DANE, refleja las dificultades que aún enfrenta esta población para acceder a trabajos estables y con garantías laborales.

La situación se ha agravado en los últimos años. Entre 2021 y 2025, la proporción de trabajadores con discapacidad en la informalidad pasó de 70.5 % a 73.9 %, mientras que la formalidad cayó de 29.5 % a 26.1 %. Este panorama llevó al Ministerio del Trabajo y a Avianca a firmar una alianza orientada a ampliar las oportunidades de empleo incluyente en la industria aeronáutica.

El acuerdo busca facilitar la vinculación de personas con discapacidad a empleos formales dentro de la aerolínea y promover entornos laborales más accesibles. La iniciativa también pretende convertirse en un referente para que otras empresas del país impulsen estrategias similares de inclusión laboral.

Según las cifras del DANE, la mayor concentración de trabajadores con discapacidad se encuentra en actividades de comercio y reparación de vehículos (19 %), seguida por agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (17.6 %). También tienen una participación importante las actividades artísticas y de entretenimiento (11.2 %) y la industria manufacturera (11 %).



Por ciudades, Bogotá lidera con 63.851 personas con discapacidad ocupadas, seguida por Medellín (35.087) y Cali (20.945). Más atrás aparecen Bucaramanga (14.809) y Cúcuta (12.507), mientras que otras capitales registran cifras menores.

Cabe resaltar que, las empresas que contratan personas con discapacidad certificada pueden acceder a beneficios tributarios contemplados en la Ley 361 de 1997, que permite deducir hasta el 200% del valor de los salarios y prestaciones sociales pagados a estos trabajadores.

