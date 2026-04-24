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Blu Radio  / Economía  / Más de 9.500 jóvenes en Colombia podrán reclamar hasta $1.000.000 durante este mes

Más de 9.500 jóvenes en Colombia podrán reclamar hasta $1.000.000 durante este mes

Los jóvenes beneficiarios podrán acceder al monto siempre que cumplan con algunos requisitos del programa liderado por Prosperidad Social.

jóvenes reciben dinero.jpg
jóvenes reciben dinero.
Jóvenes reciben dinero.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 24 de abr, 2026

Una ayuda económica extra a nadie le cae mal, pues recibir ese apoyo que no solo alivia gastos inmediatos, también abre la puerta a ejecutar otras posibilidades como estudiar, capacitarse o alejarse de entornos de riesgo.

Para miles de jóvenes en Colombia, esta no es una idea lejana, pues es una realidad que se materializa cada mes.

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Frente a esto y por estos días, más de 9.500 jóvenes en el país podrán acceder a transferencias monetarias que, en algunos casos, alcanzan hasta $1.000.000, siempre que cumplan con ciertos requisitos del programa social Jóvenes en Paz.

Jóvenes en Colombia podrán reclamar hasta $1.000.000

La entidad Prosperidad Social anunció el inicio de la entrega del tercer ciclo de pagos de 2026 del programa Jóvenes en Paz, que inicia este viernes 24 de abril de 2026, con el fin de beneficiar a 9.593 jóvenes. Para ello, el Gobierno nacional destinó más de $10.260 millones.

jóvenes en Paz.jpg
Jóvenes en Paz.
Foto: Prosperidad Social.

Además, se confirmó que en mayo se entregarán dos ciclos adicionales, lo que permitirá ponerse al día con los pagos pendientes.

¿Cuánto dinero pueden recibir?

De acuerdo con Prosperidad Social, el incentivo monetario mensual es de hasta $1.000.000 y los beneficiarios de Jóvenes en Paz, pueden recibirlo por un máximo de 12 transferencias. Además, está ayuda económica se transfiere directamente a la cuenta de la persona.

Estos son los valores de la Transferencia Monetaria Condicionada (TMC):

% Cumplimiento

Valor de la Transferencia Monetaria Condicionada

100 %$1.000.000
Entre el 90 % al 99,9 %$900.000
Entre el 80 % al 89,9 %$800.000
Entre el 70 % al 79,9 %$500.000
Menos del 70 %No hay lugar a la TMC

Estas transferencias no son automáticas, están condicionadas a la participación activa de los jóvenes en procesos formativos, sociales o comunitarios.

¿Qué es Jóvenes en Paz?

El programa Jóvenes en Paz, liderado por el Ministerio de Igualdad y Equidad, busca mucho más que entregar dinero. Su enfoque es integral:

  • Reducir la violencia en comunidades vulnerables
  • Alejar a jóvenes de dinámicas criminales
  • Impulsar acceso a educación y empleo
  • Fortalecer proyectos de vida

En este esquema, Prosperidad Social se encarga específicamente de las transferencias monetarias condicionadas.

Recomendaciones para beneficiarios

Para aquellos que hagan parte del programa o crean que pueden estar incluidos, deben tener en cuenta estas recomendaciones:

  • Mantenerse atento a canales oficiales.
  • Verificar fechas y modalidades de pago.
  • Cumplir con todas las actividades exigidas.
  • Consultar directamente con la entidad ante dudas.
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