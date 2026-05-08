Naturgas advierte sobre riesgo de suministro de gas en Colombia por la crisis de Canacol Energy

La crisis financiera de la empresa canadiense Canacol Energy encendió las alertas del sector energético colombiano, luego de que la compañía solicitara ante una corte de Alberta, Canadá, la suspensión anticipada de 19 contratos de suministro y transporte de gas natural, varios de ellos fundamentales para el abastecimiento en la región Caribe. Frente a este escenario, Naturgas advirtió que la situación podría comprometer cerca del 7,5 % de la demanda nacional de gas y afectar a millones de usuarios residenciales, comerciales e industriales.

La presidenta de Naturgas, Luz Stella Murgas, explicó en entrevista con Néstor Morales, en Mañanas Blu, que aunque la audiencia definitiva fue aplazada para el próximo 15 de mayo, el panorama sigue siendo delicado debido a la importancia estratégica de Canacol dentro del sistema energético colombiano.

“Esta solicitud no solamente pone en riesgo a la costa Caribe, pone en riesgo cerca del 7.5 % de la demanda nacional de gas natural”, aseguró Murgas durante la entrevista.

Actualmente, Canacol abastece a siete departamentos de la Costa Atlántica y municipios del Norte de Santander, suministrando gas a hogares, industrias, comercios, vehículos e incluso a una planta térmica ubicada en Córdoba. La preocupación del gremio radica en que una eventual terminación de los contratos afectaría la continuidad del servicio público esencial.



SuperServicios entra en vigilancia especial

Ante la magnitud del problema, la Superintendencia de Servicios Públicos anunció una vigilancia especial sobre los contratos de Canacol Energy en Colombia. El objetivo es verificar que la compañía continúe cumpliendo con las entregas pactadas mientras avanza el proceso judicial en Canadá.

La entidad informó que realizará monitoreos permanentes y visitas técnicas para garantizar el abastecimiento de gas natural y proteger los derechos de los usuarios. Entre las empresas impactadas figuran Gas del Caribe, Surtigas, Gas Guajira, Enel y compañías del sector industrial como Cerro Matoso.

Según explicó Murgas, el aplazamiento de la audiencia en Canadá responde a que Canacol busca renegociar los contratos con sus clientes antes de llegar a una terminación definitiva.

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“Canacol argumentó que necesitaba contar con tiempo para, antes de pensar en una terminación, modificar de mutuo acuerdo los contratos de transporte y de suministro”, indicó la presidenta de Naturgas.

La dirigente gremial sostuvo que existen mecanismos alternativos a la cancelación de contratos y defendió la necesidad de preservar la producción de gas para evitar una crisis mayor en el país.

Riesgo energético en medio del fenómeno de El Niño

Otro de los puntos que genera preocupación es la cercanía de un posible fenómeno de El Niño, escenario que históricamente incrementa la demanda de gas para generación térmica y pone presión sobre el sistema energético.

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Murgas recordó que actualmente el 23 % de la demanda nacional de gas se cubre con gas importado, lo que evidencia la vulnerabilidad estructural del país frente a eventuales contingencias.

“Durante un fenómeno de El Niño, el 100 % de la capacidad de regasificación de Cartagena es utilizado para generación de energía eléctrica”, explicó. En ese sentido, Naturgas insistió en la urgencia de acelerar proyectos de infraestructura energética, especialmente nuevas plantas de regasificación en el Caribe y el desarrollo de campos de exploración y producción de gas en regiones como Córdoba, Magdalena, Cesar y Norte de Santander.



¿Puede intervenir el Gobierno colombiano?

Uno de los debates abiertos es el margen de maniobra que tiene el Estado colombiano frente a una decisión judicial tomada en Canadá. Según Murgas, la Superintendencia de Sociedades podría evaluar si la eventual terminación de contratos afecta el orden público y la prestación de un servicio esencial.

“La Superintendencia tiene la facultad de negarse a ejecutar esa decisión extranjera siempre que atente contra los principios fundamentales del Estado colombiano”, afirmó.

Además, explicó que, en caso de incumplimiento, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) podría abrir un proceso competitivo para buscar un nuevo operador que asuma los activos de producción de Canacol en Colombia. “El gas que está ahí es patrimonio de los colombianos y la Agencia Nacional de Hidrocarburos administra ese patrimonio”, enfatizó.

Naturgas pide acelerar proyectos estratégicos

Para el gremio gasífero, la crisis de Canacol deja en evidencia los retrasos históricos en materia energética y la falta de ejecución de proyectos clave para garantizar el abastecimiento futuro.

“En Colombia, en el sector de gas, estamos sobrediagnosticados. Los proyectos que pueden garantizar el abastecimiento están identificados. El problema es que no ejecutamos esos proyectos a tiempo”, sostuvo Murgas.

Entre las iniciativas prioritarias mencionó el desarrollo del proyecto Sirio en el Caribe, nuevas plantas de regasificación, la conversión de infraestructura petrolera para transporte de gas y la aceleración de licencias y consultas previas.

