SuperServicios inicia vigilancia especial sobre Canacol Energy; piden que se cumplan contratos

La Superintendencia de Servicios Públicos se puso al frente de la incertidumbre que enfrenta el mercado del gas en el país tras anunciar que van a asumir una vigilancia especial para que se respete la entrega de gas contratado entre Canacol Energy y 12 empresas del país.

De acuerdo con la entidad, esta actuación tiene como propósito verificar "la suficiencia operativa y el cumplimiento de las obligaciones de estas empresas en el mercado mayorista", mientras se define un escenario para Canacol tras la solicitud que hizo ante una Corte canadiense de suspender de manera unilateral los 19 contratos de entrega de gas que tiene en Colombia.

"La Superservicios reafirma su compromiso con el abastecimiento de gas natural y la protección de los derechos de los usuarios y hace un llamado propositivo a los agentes del sector para cumplir con los principios constitucionales y legales de la prestación de los servicios públicos, dando estricto cumplimiento a la normatividad vigente y a la realidad operativa de sus activos", indicó la entidad en un comunicado.

Para esto, la entidad estará realizando visitas técnicas y actuaciones de seguimiento a Canacol, para que se cumpla con la operación en lo relacionado con suministro de gas.



Es de recordar que, una eventual salida de Canacol, pondría en jaque la entrega de más del 50% del gas domiciliario que consume la región a través de Gases del Caribe, Surtigas y GasGuajira.

Por esto, dichas compañías, al conocer esta solicitud de terminación anticipada de los contratos, contactaron a la empresa para establecer una negociación que les permita preservar los valores contratados. Al respecto, Blu Radio conoció que habrá una audiencia el próximo 12 de mayo en la que se esperan acuerdos, al margen de lo que defina la corte de Alberta.