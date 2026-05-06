Posible salida de Canacol Energy de Colombia pondría en riesgo suministro de gas en región Caribe

La solicitud de Canacol Energy de suspender contratos de suministro de gas en Colombia no solo alerta a Cerro Matoso, sino también a las empresas que comercializan gas en la región Caribe como Gases del Caribe, Surtigas y GasGuajira, por el riesgo de desabastecimiento o sobrecostos que se enfrentaría en caso de que no cumplan con la entrega de lo contratado.

Por esta situación, Blu Radio conoció que desde estas compañías están en conversaciones diarias con las directivas de Canacol, en búsqueda de alternativas para mantener vigente la negociación y evitar afectaciones a todo el mercado de la Costa.

Por lo menos se trata de más de millón y medio de usuarios de gas residencial los que se verían golpeados en el Caribe.

Ante este panorama, se espera que el próximo 7 de mayo pueda conocerse un pronunciamiento oficial de Canacol, ante las reiterativas solicitudes que han sido realizadas. En caso de no lograrse la continuidad, estas empresas tendrían que salir a buscar gas con otros proveedores lo que indudablemente generará sobrecostos e incluso posibles restricciones al tener limitaciones para acceder al total de lo que se requiere.



Al respecto, el ministro de Minas Edwin Palma indicó que convocó una reunión para el próximo martes con "todos los involucrados", refiriendo a Canacol y a las empresas que tienen contratos vigentes con la misma. "La terminación anticipada de los contratos no puede ser a costilla del bolsillo de la gente. Hay que mantener esa producción y proteger las condiciones de transporte y precios ya pactados a favor de los usuarios", expuso en su cuenta de X.

Además, indicó que a pesar de la solicitud realizada por Canacol ante una corte canadiense, todavía no ha sido enviada una solicitud sobre el tema a la Superintendencia de Sociedad, la cual es la que tiene "la facultad de validar si acoge o no esa medida".