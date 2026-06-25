Binance nombra a Daniel Acosta como nuevo director para América Latina

Binance, una de las más grandes exchange de criptomonedas del mundo por volumen negociado y número de usuarios, anunció el nombramiento de Daniel Acosta como su nuevo Head para América Latina.

Acosta, quien se desempeñaba como gerente general para Colombia y Norte de Latam desde 2022, asume este rol ampliado con el objetivo de acelerar la adopción cripto y profundizar la inclusión financiera.

La designación responde a una sucesión de liderazgo planificada en una de las regiones de activos digitales con mayor dinamismo global. Guilherme Nazar, quien lideró la operación regional y consolidó la presencia regulada de la compañía, pasará a ocupar un rol de asesoría estratégica para Binance.



Quién es Daniel Acosta

Acosta cuenta con una trayectoria de cuatro años dentro de la plataforma y más de una década de experiencia previa en la industria de pagos y tecnología. Antes de su ingreso a Binance, ocupó diversas posiciones en Mastercard, donde su último cargo fue el de Líder Regional para América Latina y el Caribe en productos de Cripto, Blockchain y Comerciales.

El ejecutivo es licenciado en Administración de Empresas con especialización en Gestión por la Universidad Internacional de Florida (FIU) y posee estudios en Procesos de Innovación por Singularity University.



En su nuevo cargo, la estrategia de Acosta se centrará en los siguientes pilares de crecimiento regional:



Estrategia multi-producto: posicionar a Binance no solo como un exchange, sino como una súper app financiera integral.

posicionar a Binance no solo como un exchange, sino como una súper app financiera integral. Soluciones locales: desarrollar productos adaptados a las necesidades locales, incluyendo soluciones de pago fluidas, servicios transfronterizos y herramientas de earn.

desarrollar productos adaptados a las necesidades locales, incluyendo soluciones de pago fluidas, servicios transfronterizos y herramientas de earn. Cumplimiento regulatorio: continuar el avance en la obtención de licencias e infraestructura regulada en toda la región.

continuar el avance en la obtención de licencias e infraestructura regulada en toda la región. Supervisión directa: mantener el liderazgo sobre los mercados de Colombia, Centroamérica y el Caribe.

El panorama cripto en América Latina

El relevo institucional se produce en un escenario de fuerte expansión para el ecosistema cripto en el continente. América Latina se consolidó como una región prioritaria para la industria de los activos digitales debido a sus condiciones de mercado y necesidades financieras de la población.

América Latina es un mercado pujante para las criptomonedas, con características únicas que lo convierten en uno de los más dinámicos del mundo, y también en uno donde el acceso a servicios financieros aún tiene un margen significativo de crecimiento Afirmó Daniel Acosta.

De acuerdo con datos sectoriales del Informe de Adopción Cripto de Chainalysis 2025, la adopción en la región experimentó un incremento del 63 % durante el último año, ubicándose como el segundo mercado de mayor crecimiento global, superado únicamente por la región de Asia-Pacífico. Además, el territorio alberga a tres de los 20 mayores mercados de criptoactivos del mundo.