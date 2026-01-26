Bre-B: guía práctica para usar el sistema de pagos inmediatos

Mover dinero en Colombia ya no requiere procesos lentos ni trámites presenciales. Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, funciona como una autopista digital que conecta a bancos, cooperativas y entidades digitales para que las transacciones se completen en tiempo real, las 24 horas y los siete días de la semana.

La base de este sistema es la "llave", un alias que reemplaza los números de cuenta largos y complejos. Este identificador puede ser su número de celular, correo electrónico, cédula o el NIT de su negocio. Usted solo debe registrar esta llave una única vez en la aplicación móvil de su entidad financiera preferida para quedar habilitado en el ecosistema.

Más que transferencias: servicios y remesas

El alcance de Bre-B va más allá del envío de dinero entre conocidos. El sistema ha sido diseñado para integrar múltiples servicios financieros en una sola plataforma interoperable:



Pago de servicios al instante: permite cancelar facturas de servicios públicos, obligaciones financieras y realizar recargas de manera inmediata con cualquier entidad habilitada.

permite cancelar facturas de servicios públicos, obligaciones financieras y realizar recargas de manera inmediata con cualquier entidad habilitada. Recepción de remesas: si usted recibe dinero del exterior, las entidades aliadas pueden usar Bre-B para abonar esos fondos directamente en su cuenta. Gracias a la "llave", el dinero llega en segundos sin necesidad de desplazarse a oficinas de giros físicos.

si usted recibe dinero del exterior, las entidades aliadas pueden usar Bre-B para abonar esos fondos directamente en su cuenta. Gracias a la "llave", el dinero llega en segundos sin necesidad de desplazarse a oficinas de giros físicos. Comercios y códigos QR: para los dueños de negocios, la llave se asocia a un código QR. Esto permite que, cuando un cliente paga, el comerciante vea reflejado el saldo en su cuenta antes de que el comprador abandone el local.

Una red para todas las entidades

La principal ventaja de Bre-B es su interoperabilidad. Sin importar si usted es cliente de un banco tradicional, una cooperativa o una cuenta digital (fintech), el sistema los conecta a todos bajo los mismos estándares de seguridad y rapidez.