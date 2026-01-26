Bre-B: guía práctica para usar el sistema de pagos inmediatos

Publicidad
Mover dinero en Colombia ya no requiere procesos lentos ni trámites presenciales. Bre-B, el nuevo sistema de pagos inmediatos del Banco de la República, funciona como una autopista digital que conecta a bancos, cooperativas y entidades digitales para que las transacciones se completen en tiempo real, las 24 horas y los siete días de la semana.
La base de este sistema es la "llave", un alias que reemplaza los números de cuenta largos y complejos. Este identificador puede ser su número de celular, correo electrónico, cédula o el NIT de su negocio. Usted solo debe registrar esta llave una única vez en la aplicación móvil de su entidad financiera preferida para quedar habilitado en el ecosistema.
El alcance de Bre-B va más allá del envío de dinero entre conocidos. El sistema ha sido diseñado para integrar múltiples servicios financieros en una sola plataforma interoperable:
La principal ventaja de Bre-B es su interoperabilidad. Sin importar si usted es cliente de un banco tradicional, una cooperativa o una cuenta digital (fintech), el sistema los conecta a todos bajo los mismos estándares de seguridad y rapidez.