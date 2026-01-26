En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
María Fernanda Cabal
Guerra arancelaria con Ecuador
Mineápolis
Concierto Bad Bunny

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Economía  / Negocios  / Bre-B: guía práctica para usar el sistema de pagos inmediatos

Bre-B: guía práctica para usar el sistema de pagos inmediatos

El sistema Bre-B permite transferir dinero, pagar servicios y recibir remesas en menos de 20 segundos usando solo una 'llave'.

Publicidad

Publicidad

Publicidad