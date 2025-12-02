¿Nequi se volvió a caer? Reportan nuevas fallas este martes

Para millones de colombianos, la tarde del pasado 1 de diciembre resultó caótica al momento de usar y manejar su dinero en Nequi. Según reportes de usuarios, la billetera digital volvió a presentar fallas que limitaron pagos, transferencias y otras operaciones básicas, justo cuando comienza el último mes del año.

Sin duda, la caída afectó a miles de personas, especialmente en un momento en la que muchos organizan gastos de arriendo, mercado y servicios. Las quejas no tardaron en aparecer en redes sociales, donde usuarios expresaron su molestia por la situación.



Nequi presenta nuevas fallas: esto se sabe del problema

Este martes 2 de diciembre, durante el programa Mañanas Blu, se confirmó que la plataforma estaría registrando nuevamente intermitencias en su servicio. Aunque los problemas no habrían sido tan fuertes como los del viernes de Black Friday —cuando la aplicación tardó varios minutos en restablecer su funcionamiento— sí hubo reportes de lentitud y errores puntuales.

Aun con la intermitencia, algunas personas lograron ingresar sin mayores complicaciones. De acuerdo con Nequi, el fallo duró solo unos minutos y el servicio fue restablecido rápidamente.

Según portales de monitoreo como Downdetector, las ciudades más afectadas por los inconvenientes fueron Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cartagena, Cali, Villavicencio y Manizales, donde se registraron picos de reporte entre usuarios.



Foto Blu Radio.

Nequi responde a los usuarios sobre la caída del servicio

Blu Radio logró establecer comunicación con Nequi, desde donde explicaron que la intermitencia de este martes 2 de diciembre fue un hecho aislado y no estaría relacionada con las fallas presentadas días atrás. La empresa aseguró que se trató de una afectación de pocos minutos y que la plataforma ya opera con normalidad al 100%.



Recomendaciones para usuarios ante intermitencias de Nequi

Aunque molestias de este tipo suelen resolverse en poco tiempo, es útil que los usuarios tomen algunas precauciones mientras el servicio se estabiliza:



Revisar el portal de estado de Nequi antes de intentar transacciones.

Evitar repetir pagos de inmediato para no generar movimientos duplicados.

Usar métodos alternativos de pago en caso de emergencia, como tarjetas físicas o efectivo.

Guardar capturas de pantalla como soporte en caso de inconsistencias.

Con estas medidas, los usuarios pueden evitar mayores complicaciones mientras la plataforma vuelve a operar con normalidad.