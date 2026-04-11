Ningún ministerio llegó al 30 % de ejecución presupuestal en el primer trimestre de 2026

El país atraviesa una paradoja, de acuerdo al planteamiento de la representante a la Cámara, Carolina Arbeláez, porque mientras amplios sectores de la población enfrentan “hambre, desempleo e inseguridad”, el Gobierno nacional mantuvo sin ejecutar billones de pesos asignados para atender estas problemáticas durante el primer trimestre del año.

De acuerdo con el análisis de la congresista sobre la ejecución presupuestal, basada en información oficial, los ministerios presentan niveles críticos de uso de recursos, lo que habla de la capacidad de respuesta institucional frente a asuntos sociales y económicos principalmente.

Entre las entidades con menor ejecución se encuentran el Ministerio del Interior, la Presidencia de la República y el Departamento Nacional de Planeación, todas con apenas un 3 % de ejecución, pese a administrar presupuestos grandes. Para Arbeláez esta situación, impacta directamente la gobernabilidad, la planeación territorial y la implementación de políticas públicas.

El panorama es igual en sectores sociales. El Ministerio de Ambiente y Transporte suma 8 % de ejecución, el del Trabajo reporta 9 %, Agricultura 10 %, Comercio 16 y Vivienda 17 %. Estas cifras bajas, de acuerdo al estudio, impactan en el desempleo, la inseguridad alimentaria y el déficit habitacional.



Los ministerio de mayor ejecución no llegan al 30 % y son MinDefensa y MinSalud con 28 %.

La representante recuerda que esta baja ejecución se traduce en programas detenidos, proyectos inconclusos y retrasos en la atención de comunidades vulnerables. Por ejemplo, el rezago en Agricultura afecta directamente a los campesinos, mientras que la lentitud en Trabajo y Vivienda limita la generación de empleo y el acceso a soluciones habitacionales.

“Es indignante que mientras los colombianos enfrentan hambre, desempleo e inseguridad, el Gobierno tenga billones de pesos guardados sin ejecutar. Esta no es solo una cifra técnica; es la evidencia de un Estado que le está fallando a la gente, especialmente a los más vulnerables. Aquí no hay excusas, hay negligencia”, afirmó Arbeláez.

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Ante la baja ejecución presupuestal, exigió resultados concretos al Gobierno Nacional. “Colombia no necesita más discursos; necesita que los recursos lleguen a donde más se requieren”.