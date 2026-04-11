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Blu Radio  / Economía  / Ningún ministerio llegó al 30 % de ejecución presupuestal en el primer trimestre de 2026

Ningún ministerio llegó al 30 % de ejecución presupuestal en el primer trimestre de 2026

Interior ejecutó 3 % del presupuesto, otros despachos claves no superaron el 17 % y los de mayor gasto llegaron solo al 28 %, dejando programas frenados que afectarían el empleo, vivienda y seguridad alimentaria.

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