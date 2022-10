No pueden haber despidos masivos, empresas deben agotar las medidas: Gobierno

Antes de ingresar a un encuentro con el presidente Iván Duque, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, aseguró que el Gobierno no permitirá despidos masivos de trabajadores por la emergencia sanitaria que ha generado el coronavirus; que las medidas macroeconómicas tienen el fin de ayudar a financiar al empresario para que no despida a sus empleados. Dijo que el coronavirus no es una causa de fuerza mayor para despedir a empleados.

“Nosotros hemos planteado la siguiente solución: primero, agote la medida de vacaciones normales, colectivas, todas remuneradas. Segundo, la nueva figura que estamos impulsado desde el Ministerio de Trabajo es de vacaciones anticipadas, así el trabajador todavía no tenga derecho a ellas”, dijo el ministro Ángel Custodio Cabrera.

Por otro lado, aseguró que no es cierto que algunas empresas, entre ellas las aerolíneas, hayan solicitado permisos para enviar a sus trabajadores a casa con licencias no remuneradas.

Asimismo, dio un parte de tranquilidad a los trabajadores por contrato de prestación de servicios, asegurando que se va a promover que sigan realizando sus actividades y buscarán que los ordenadores del gasto hagan los ajustes contractuales necesarios para que estas personas continúen en sus labores.

El ministro Cabrera anunció que, como parte de los decretos en materia económica que hacen parte de la declaratoria del estado de emergencia, se determinó hacer un anticipo de 3 meses de los subsidios que entrega el programa ‘Adulto Mayor’, para los mayores de 70 años que deben permanecer en aislamiento preventivo.

"En el país hay cerca de 1.700.000 personas que atienden ‘Colombia Mayor’, 1.300.000 mayores de 70 años. A estos abuelitos se le entregará el anticipo de 3 meses: la última semana de marzo 80.000 pesos, la siguiente dos anticipos del programa para completar 240.000 pesos ", afirmó.

Como complemento, Colpensiones entregará una tarjeta a estos adultos mayores en sus casas para que hagan sus transacciones en los meses de aislamiento.