No se discute autonomía del BanRep, pero subir tasas es "inocuo": minhacienda tras salir de junta

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, le bajó el tono a su discusión con el Banco de la República y aunque insiste en que es necesario bajar las tasas de interés abre la puerta a estar "en conversaciones" con la entidad y defendió su autonomía, en entrevista con Meridiano Blu.

Ávila desató la polémica luego de su decisión de abandonar la pasada sesión de la junta directiva en la que se aumentaron en 100 puntos básicos las tasas de interés de referencia. Ávila ni siquiera aprobó las minutas de la reunión que fueron publicadas sin su revisión el pasado martes e insiste en que la inflación ya está bajo control.

"Hay un respeto absoluto a la constitución política del país. No estamos colocando en discusión la independencia del Banco de la República, pero también creemos que las decisiones que se toman en el Banco de la República deben ser decisiones que deben contar con la posibilidad de escuchar al país acerca de las implicaciones que tienen estas decisiones", dijo el funcionario.

Ministro de Hacienda, Germán Ávila Foto: @MinHacienda

El próximo 21 de abril el Gobierno liderará un foro sobre la política monetaria al que ha invitado a economistas de la línea de Thomas Piketty y Mariano Mazucatto. A ese evento está invitada también la junta directiva del Banco de la República.



Es "inocuo" subir las tasas: el argumento del Gobierno

Para Germán Ávila el incremento de la inflación está relacionada con el precio de los combustibles y los alimentos en el mundo que se ven impactados por la guerra en oriente medio o el cambio climático. En esa teoría subir las tasas de interés no resuelve el problema pero sí afecta el desempeño de la economía.



"Para decirlo de una forma un poco más simple, no tiene ningún efecto subir las tasas de interés interna sobre los costos de los combustibles y de los fertilizantes a nivel mundial. Es inocuo subir esa tasa de interés. Y al contrario, el efecto que estamos teniendo es que vamos a impactar las dinámicas de crecimiento de la economía", continuó Ávila.

Ávila también cree que el incremento del salario mínimo ha tenido un impacto "marginal" en la inflación "en contra del relato" generalmente establecido.

La subida de tasas de interés también podría tener un impacto severo en las finanzas públicas. Según los cálculos del gobierno los incrementos en tasas de interés implican un gasto adicional de $1.8 billones.