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Blu Radio  / Economía  / No se discute autonomía del BanRep, pero subir tasas es "inocuo": minhacienda tras salir de junta
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No se discute autonomía del BanRep, pero subir tasas es "inocuo": minhacienda tras salir de junta

Germán Ávila estuvo en los micrófonos de Meridiano Blu hablando sobre los argumentos del Gobierno nacional para insistir en una rebaja a las tasas de interés.

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