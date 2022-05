¿Para dónde va la economía colombiana con un dólar que parece casi imparable?

Expertos analizan con cuidado las perspectivas de la economía colombiana con un dólar que no para de subir y que le viene bien a los sectores exportadores. pero que castiga a los importadores y a muchos consumidores. Este lunes, en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire, los voceros de los principales gremios productivos del país analizaron los pros y los contra de la actual situación de la divisa.

Escuche a Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex; Jorge Bedoya, presidente Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC); y a Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros.

"Es muy difícil pronosticar el precio del dólar. Nadie acierta en eso, porque son muchas variables las que están jugando al mismo tiempo. ¿Qué pasa con la posibilidad de un gobierno Petro?, pues claro que el mercado tiene unas expectativas ante esa posibilidad, porque recordemos que él ha dicho que va a suspender la exploración de petróleo y buena parte de nuestros ingresos vienen de la exportación de este. El 50% de nuestras exportaciones son de nuestro sector minero energético, entonces, si yo empiezo a suspender exploración lo que estoy significando es que mis exportaciones en el mediano plazo se me van a agotar, porque las reservas que tenemos son para cinco o seis años,. Si yo no exploro, si no busco más petróleo, esas exportaciones se van a acabar", dijo Javier Díaz de Analdex.

"El dólar también genera un efecto de protección, porque sube el costo de importación. Eso será solamente beneficioso si los costos de las materias primas que son importadas suben menos que lo que sube el costo de la carne de cerdo, por ejemplo. Ahí es donde viene un gran dilema, no se puede decir que van a ser ganadores los que están protegidos por la tasa de cambio, ya que desde hace prácticamente un año lo que hemos tenido es una presión terrible en materia de costos por lo que está pasando. Controlar los precios de la economía lo único que genera es daño a la economía", opinó por su parte Jorge Bedoya, presidente de la SAC.

"Buena parte del café que consumimos en Colombia, la materia prima es importada", afirmó Roberto Vélez, gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, quien dijo que para este 2022 se podría prever una menor exportación de toneladas del grano aunque a un mejor precio de venta en mercados internacionales.