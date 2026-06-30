Peajes en el Eje Cafetero tendrán tarifas diferenciales: conozca cuáles son

El Gobierno nacional firmó la resolución que establece tarifas diferenciales en cinco estaciones de peaje clave de la concesión Autopistas del Café. El documento oficial, expedido por el Ministerio de Transporte, entrará en vigencia a partir de este miércoles 1 de julio, beneficiando directamente a miles de usuarios frecuentes del corredor vial que conecta a los departamentos de Caldas, Risaralda y Quindío.

"Hoy le cumplimos al Eje Cafetero. Esta resolución es el resultado de escuchar a las comunidades, a los transportadores, a los gremios, al sector turístico y a todos los actores que participaron de este proceso. Construimos una medida con respaldo técnico, financiero y jurídico, pero, sobre todo, con la voz de la región como principal insumo para tomar esta decisión", señaló la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

Esta medida surge, en respuesta a las intensas jornadas de movilización y mesas de diálogo, lideradas entre el 15 y el 26 de mayo de este año, por asociaciones campesinas, gremios de transportadores, estudiantes y el Consejo Regional Indígena de Caldas. Dichos encuentros contaron con el acompañamiento de la Procuraduría Regional de Caldas, las personerías de Chinchiná y Santa Rosa de Cabal, y la Policía Nacional.

Peaje. Foto: Gobernación de Antioquia.

Las poblaciones del área de influencia de las casetas que accederán a los beneficios pertenecen a los municipios de Manizales, Chinchiná, Palestina y Villamaría en el departamento de Caldas; Santa Rosa de Cabal en Risaralda; y Filandia y Salento en el Quindío. Gracias a este acuerdo, los vehículos de las categorías I y II (particulares y transporte público básico) contarán con una tarifa diferencial fija de apenas $700 pesos, la cual ya incluye el valor del FOSEVI (Fondo de Seguridad Vial, un aporte obligatorio destinado por ley a financiar programas de seguridad y prevención en las carreteras del país).



La implementación del esquema tarifario diferencial tendrá una temporalidad estricta que se extenderá hasta febrero de 2027, fecha en la cual está proyectada la finalización de la etapa de operación y la reversión de la infraestructura vial al Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

Financieramente, la medida se sustentará con recursos provenientes de los excedentes del proyecto, estimados en aproximadamente 21.600 millones de pesos. De acuerdo con lo pactado en las mesas técnicas coordinadas por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), se acordó inicialmente un beneficio base para las categorías 1 y 2, mientras que las categorías restantes se asignarán de forma proporcional según los cupos y la validación de requisitos establecidos en los comités de concertación.

Finalmente, las autoridades recordaron que para acceder de manera efectiva a este alivio económico, los usuarios locales y vehículos autorizados deberán presentar la debida certificación expedida por las instancias competentes de la región, garantizando una aplicación rigurosa, transparente y focalizada del subsidio.