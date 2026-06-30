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Blu Radio  / Política  / Gobierno saliente ordena entrega de 2.5 billones en excedentes de entidades y empresas

Gobierno saliente ordena entrega de 2.5 billones en excedentes de entidades y empresas

La mayor parte de estos recursos serán entregados al Ministerio de Hacienda bajo la nueva administración de Abelardo De La Espriella.

Ministerio de Hacienda.
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 30 de jun, 2026

El gobierno saliente de Colombia, la administración de Gustavo Petro, aprobó la distribución de 2.5 billones de pesos en excedentes financieros de una larga lista de entidades del gobierno y empresas del estado. La mayor parte de ese dinero llegará directamente al gobierno de Abelardo De La Espriella, que iniciará su periodo este 7 de agosto.

Los recursos corresponden a la estimación que hizo el Ministerio de Hacienda de los excedentes financieros para el año 2025 de una larga lista de fuentes: desde la industria militar (Indumil), hasta instituciones públicas como el Invima o la Agencia de Desarrollo Rural, e incluso la explotación de hidrocarburos a través de los recursos en manos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

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BLU Radio. Agencia Nacional de Hidrocarburos. Foto ANH

En establecimientos públicos y empresas comerciales del estado no societarias los excedentes a repartir suman 1.7 billones y deben ser entregados a la caja de la nación antes del 19 de febrero de 2027. Para esa fecha Indumil debe entregar también unos 31 mil millones de pesos.

La Agencia Nacional de Hidrocarburos, que entregará casi el 70% de los recursos a repartir, pagará a la nación en dos cuotas: la primera en septiembre de este año y la segunda en febrero del 2027.

El gobierno también autorizó la entrega de buena parte de los excedentes al interior de las propias entidades debido, entre otras cosas, a limitaciones legales que obligan a reinvertir los recursos en la misma actividad. Por ejemplo, la ley prohíbe que los excedentes en la administración de recursos de los hospitales públicos sean utilizados para cualquier otra cosa.

Quién paga Monto (millones de pesos) Fecha de pago

ANH — primera cuota a la Nación 999.999,97 30 de septiembre de 2026

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ANH — segunda cuota a la Nación 749.225,96 19 de febrero de 2027

Indumil — utilidades a la Nación 31.148 Sin fecha específica (plazo general: 19 feb. 2027)

Otros establecimientos públicos y EICE no societarias 1.780.373,93 Plazo máximo: 19 de febrero de 2027

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Total a distribuir a la Nación: 2.561.521,90 millones de pesos

La orden de distribución de excedentes financieros se da en un contexto en que varios analistas han advertido sobre la enorme crisis fiscal en Colombia.

De hecho, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal advirtió que el país puede enfrentar consecuencias "potencialmente devastadoras" si no se toman las medidas necesarias para restaurar la confianza en las finanzas de la nación. Para resolver esa crisis el país va a necesitar la combinación de nuevos ingresos (una reforma tributaria) y menos gastos (recortes).

Las entidades podrán entregar dinero en efectivo o títulos de deuda del gobierno (TES) como parte de pago.

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