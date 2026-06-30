"Fueron años de abandono": Gob. Santander celebra empalme de regiones con De La Espriella

Juvenal Díaz Mateus, gobernador de Santander, expresó su agradecimiento con Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, quien en lo que llamó su primera alocución dijo que trabajará de la mano con las regiones e incluso dijo que esta semana iniciará los empalmes territoriales.

“Me voy a trasladar, queridos compatriotas, personalmente a todos los departamentos del país para reunirme con gobernadores y alcaldes. El objetivo es claro, recuperar los dos años y medio que se perdieron en la relación entre el gobierno nacional y el resto del país, el resto de entidades”, expresó De La Espriella en un video publicado a través de sus redes sociales.

El Gobernador de Santander no se demoró en reaccionar al mensaje y en un trino escribió “Celebro la decisión del Presidente @ABDELAESPRIELLA de liderar las regiones, fueron 4 años de abandono a los departamentos y ciudades; sin que usted haya asumido la presidencia ya ha hecho que no nos sintamos solos, lo que se controla funciona y nada reemplaza la percepción directa. Presidente cuente con Santander para el cumplimiento de sus nobles propósitos”.

El presidente electo de Colombia expresó que su gobierno no estará centralizado en la capital del país. “Queremos que el próximo 7 de agosto el nuevo gobierno pueda ejecutar lo que hoy está paralizado, congelado, detenido y recuperar así el tiempo perdido. Voy a gobernar con las regiones y para las regiones, no desde Bogotá”.



Cabe recordar que después de la elección del nuevo presidente, el Gobernador de Santander expresó que la educación y la infraestructura vial serán las principales prioridades que pondrá sobre la mesa.

El mandatario departamental aseguró que tiene listos varios proyectos estratégicos que requieren apoyo financiero y acompañamiento del Gobierno Nacional para poder materializarse.

Entre las solicitudes se encuentran recursos por 135.000 millones de pesos destinados al mejoramiento de escuelas y colegios del departamento que presentan graves problemas de infraestructura y sobre los cuales existen fallos judiciales que obligan a realizar intervenciones urgentes.

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A esta petición se suma la necesidad de aumentar la financiación para el Programa de Alimentación Escolar (PAE), debido a que actualmente Santander recibe del Ministerio de Educación apenas el 17 % de los recursos requeridos para garantizar su funcionamiento.

En materia de infraestructura, el Gobernador de Santander señaló que existen al menos cinco proyectos viales estratégicos que continúan a la espera de decisiones del Gobierno Nacional. Entre ellos mencionó la vía Barbosa-Bucaramanga, el corredor de Los Comuneros, la vía a Onzaga y el Anillo Vial Externo Metropolitano.

Sobre este último proyecto, Díaz Mateus explicó que aún faltan recursos y trámites ambientales para avanzar en su ejecución. Recordó que durante la administración anterior se realizaron varias modificaciones a los estudios y diseños, situación que incrementó considerablemente los costos de la obra.

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“El valor que hoy presenta el contratista supera los 1,5 billones de pesos. Si se construye una sola calzada estaríamos hablando de cerca de 750.000 millones de pesos. Lo que podríamos hacer de manera rápida es el tramo entre El Buey y Chocoa, de aproximadamente 16 kilómetros, para mejorar la conectividad y descongestionar el área metropolitana de Bucaramanga. Para ello se requeriría una adición cercana a los 170.000 millones de pesos por parte del Gobierno Nacional”, explicó el gobernador.

El mandatario aseguró que estas iniciativas serán planteadas al nuevo jefe de Estado con el objetivo de garantizar inversiones que permitan mejorar la calidad educativa y la competitividad vial del departamento.