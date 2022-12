Piden investigar a bancos por incumplir ley que entrega servicios gratuitos a usuarios

El senador David Barguil envió una comunicación a la Superintendencia Financiera en la que pidió se investigue a las entidades bancarias por un supuesto incumplimiento de la ley que entró en vigencia a finales del año pasado, la cual las obliga a entregar un paquete de servicios gratuitos a los usuarios por el pago de la cuota de manejo de las tarjetas débito y crédito.

Vea también: Así funcionará la Ley de paquete de servicios bancarios gratuitos

Publicidad

Según explicó el parlamentario, la ley establece que las entidades bancarias deben informar a los usuarios, a través de todos los medios, cuáles son los servicios gratuitos a entregar, pero según el senador esto no estaría ocurriendo.

"A la fecha, la información que tenemos, la investigación yo he hecho, que mi equipo ha realizado, la gente no ha recibido dicha notificación. No ha existido esa publicidad y por eso hemos elevado una denuncia ante la Superintendencia Financiera para que inicie una investigación a los bancos del país", explicó el senador.

La normatividad permite que los usuarios puedan acceder gratuitamente a tres servicios bancarios por el pago de la cuota de manejo de tarjetas de ahorros, tarjetas débito y crédito.

Conozca más: Por cuota de manejo, usuarios tendrían canasta de servicios gratuitos en bancos

Publicidad

En el caso de las cuentas de ahorro, los ciudadanos podrán escoger al menos tres productos, entre los que están: consignación nacional, retiro por ventanilla, copia de extracto en papel o certificación bancaria

La ley, además, establece que no se podrán realizar cobros por las operaciones fallidas en cajeros electrónicos.

Conozca la misiva:

Publicidad