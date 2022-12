¿Por qué México subió salario mínimo 20% y Colombia no puede hacerlo al 8%?

La ministra de Trabajo, Alicia Arango, aseguró en Mañanas BLU que espera que este jueves se pueda lograr una concertación en torno a fijar el nuevo salario mínimo en Colombia.

Vea aquí: El 70% de trabajadores del campo colombiano no ganan salario mínimo: Duque

Publicidad

Dijo que el país no está en condiciones este momento de realizar un aumento del 8.1 %, como pretenden los trabajadores.

“No es posible porque las cuentas no dan, no les dan a los empresarios ni al Gobierno, sería una maravilla, pero en la vida hay que trabajar sobre la realidad y no por el deseo. Es el doble de la inflación y es una cifra que se sale de nuestras posibilidades”, expresó.

Explicó, además, por qué en Colombia no es posible subir el salario mínimo el 20 %, como ocurrió en México, o un 16 %, en el caso de Chile.

Publicidad

“Tienen una manera gobernar distinta a la de Duque, son ejemplos que no se pueden comparar porque son manejos económicos distintos, quisiéramos subirlo así, pero hay restricciones económicas, Colombia no puede hacerlo. Por un tema populista no vamos a dañar toda la empresa colombiana, que se quiebre y que no se tenga con qué pagar los salarios”, enfatizó.

Finalmente, señaló que no sabe cuánto más pueda variar la cifra, que en este momento se encuentra en el 5 %, pero sí garantizó que estará por encima de la inflación.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: