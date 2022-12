Primer colombiano sobreviviente de Nepal en llegar al país critica a Cancillería

En la noche de este martes llegó a la capital del país el primero de los 35 colombianos sobrevivientes al terremoto en Nepal , Luis Alberto Malagón, quien en su primera declaración lanzó duros cuestionamientos al gobierno colombiano (Lea también: Aumenta a 35 la cifra de colombianos afectados por terremoto en Nepal ).

“Hablé con la embajadora y me dijo que no tenía cómo darme una noche en un hotel. Eso no lo hace un país a un ciudadano que está desaparecido”, indicó Malagón.

Señaló también que logró llegar al país por sus “propios medios” y añadió: “Hablé con ella y me dijo ‘Air France me está cobrando el tiquete de regreso, mañana miro cómo le soluciono’ (…) Me dijo que la embajada no tiene recursos para eso (pagar una noche en un hotel)”.

Finalizó cuestionando: “¿cómo es posible que un país no tenga 150 dólares para ospedar a una persona que lleva 3 días durmiendo en el piso?”.