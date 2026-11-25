La continuidad de las transferencias para millones de adultos mayores en condición de pobreza en Colombia está ahora a la espera de una decisión de la Cámara de Representantes. Tras la aprobación en el Senado del proyecto de adición presupuestal impulsado por el Gobierno nacional, Prosperidad Social pidió a los congresistas dar luz verde a los recursos destinados al programa Colombia Mayor.

La directora de Prosperidad Social, Sandra Suárez Pérez, señaló que la aprobación de esta iniciativa permitiría asegurar $1,1 billones para financiar las transferencias dirigidas a cerca de tres millones de personas mayores en situación de vulnerabilidad, quienes dependen de este apoyo para cubrir parte de sus necesidades básicas.

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La funcionaria insistió en la importancia de que las distintas bancadas de la Cámara respalden el proyecto, al advertir que para muchos beneficiarios el subsidio representa un ingreso fundamental para su sostenimiento, especialmente ante las dificultades económicas que enfrentan durante la vejez.

Según explicó, hay adultos mayores que no cuentan con ingresos suficientes para garantizar su alimentación, acceder a medicamentos o responder por gastos esenciales. En ese contexto, la asignación de estos recursos se convierte en una medida de protección social para una población que, después de décadas de trabajo, llega a la edad adulta mayor sin condiciones económicas que le permitan vivir dignamente.



El llamado del Gobierno se produce luego de que el Senado aprobara la adición presupuestal, por lo que el trámite legislativo continúa ahora en la Cámara, donde deberá surtir su respectiva discusión y votación para que los recursos puedan quedar garantizados.

Prosperidad Social destacó que el respaldo de los representantes será determinante para asegurar la financiación de Colombia Mayor y mantener el acompañamiento económico a los adultos mayores más pobres del país.

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La entidad reiteró que el objetivo es evitar que esta población quede desprotegida y garantizar que el programa continúe siendo una fuente de apoyo para quienes tienen mayores dificultades económicas y no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades.