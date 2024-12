Reportan fallas en la aplicación Nequi este lunes: usuarios están molestos

Nuevamente los usuarios de Nequi están reportando en sus redes sociales fallas en el servicio de la aplicación al momento de realizar diferentes movimientos bancarios a otras cuentas de este billetera digital u otros bancos.

Las personas expresan su molestia en redes sociales, pues justo están realizando diferentes compras como antesala de Navidad.

"Nequi no está preparado ni para quincenas y mucho menos para un diciembre. O sea, Nequi no está preparado", "Nequi no va me va a dejar arreglarme las uñas", "Buenas tardes me debitaron dinero de mi cuenta y el cajero no me dio ni un solo billete, cajero Bancolombia de centro comercial Panamá de la ciudad de Bogotá. Su chat es horrible hay una larga fila y la finalizan siempre", "¿Qué pasa con la app? No puedo ingresar, necesito hacer pagos", "Nequi valiendo como siempre 🙃", son algunos de los comentarios en redes sociales.

Así sale la falla en Nequi, pues en varias ocasiones ni siquiera se puede ingresar a la cuenta:

No se puede ingresar a Nequi este 23 de diciembre Foto: captura de pantalla

¿Qué dice Nequi?

Ante el reclamo de varios usuarios, en la red social X la compañía está respondiendo a las personas con un mensaje en el que aseguran que están trabajando para encontrar una pronta solución y no afectar las compras de los ciudadanos.

"¡Hola!👋 Sabemos lo importante que es estar para ti en todo momento. Te cuento que estamos pasando por algunas intermitencias. Ya estamos trabajando con nuestro equipo técnico para dar una pronta solución.🤗 Agradecemos mucho tu paciencia. 💜", responde Nequi en X.

Vale recordar que desde el viernes 20 de diciembre se han presentado fallas intermitentes en el servicio de Nequi.



También reportan fallas en Bancolombia

En redes también los usuarios se quejan sobre las fallas en la aplicación de Bancolombia y cuestionan la capacidad de operación de estas empresas en la época decembrina, cuando los colombianos más realizan compras para sus seres queridos, pues faltan menos de 24 horas para Navidad.

Se cayó Bancolombia el 23 de diciembre Red social X