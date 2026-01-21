Caribeña Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 21 de enero de 2026

Publicidad
La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su trayectoria y permanencia en el mercado lo han posicionado como una opción confiable para miles de apostadores que consultan a diario sus resultados con la expectativa de obtener un premio.
El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 21 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.
El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. El resultado oficial se publica pocos minutos después del sorteo, lo que permite a los jugadores verificar el número ganador el mismo día y confirmar de manera rápida si su apuesta fue premiada.
La Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios definidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:
Estas alternativas permiten que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se adapte a su experiencia, estrategia y presupuesto.
Uno de los principales atractivos de La Caribeña Día es la flexibilidad en los valores de apuesta, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores:
Esta variedad en los montos ha sido determinante para mantener su popularidad y accesibilidad en diversas zonas del país.
Para reclamar un premio de La Caribeña Día, el ganador debe presentar los siguientes documentos:
De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:
Con estas características, La Caribeña Día continúa consolidándose como un chance confiable, accesible y fácil de jugar, ideal para quienes participan diariamente en este tradicional sorteo en Colombia.