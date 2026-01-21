Caribeña Día resultado del último sorteo hoy, miércoles 21 de enero de 2026

La Caribeña Día es uno de los juegos de chance más tradicionales y reconocidos en Colombia. Su trayectoria y permanencia en el mercado lo han posicionado como una opción confiable para miles de apostadores que consultan a diario sus resultados con la expectativa de obtener un premio.



Número ganador de Caribeña Día hoy, miércoles 21 de enero de 2026

El número ganador del chance Caribeña Día de este miércoles 21 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar el tiquete con el vendedor autorizado para confirmar si el premio ha sido acertado.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿A qué hora juega Caribeña Día?

El sorteo de La Caribeña Día se realiza de lunes a sábado a las 4:00 p. m. El resultado oficial se publica pocos minutos después del sorteo, lo que permite a los jugadores verificar el número ganador el mismo día y confirmar de manera rápida si su apuesta fue premiada.



¿Cómo se juega el chance Caribeña Día?

La Caribeña Día ofrece varias modalidades de apuesta, cada una con premios definidos según la cantidad de cifras acertadas y el orden en que coincidan:



4 cifras directo (superpleno): acertar las cuatro cifras en el orden exacto.

4 cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

3 cifras directo: acertar las tres últimas cifras en el orden exacto.

3 cifras combinado: acertar las tres cifras en cualquier orden.

2 cifras (pata): acertar las dos últimas cifras.

1 cifra (uña): acertar únicamente la última cifra.

Estas alternativas permiten que cada jugador seleccione la modalidad que mejor se adapte a su experiencia, estrategia y presupuesto.

¿Cuánto cuesta apostar en Caribeña Día?

Uno de los principales atractivos de La Caribeña Día es la flexibilidad en los valores de apuesta, lo que facilita la participación de diferentes tipos de jugadores:



Valor mínimo: $500 pesos.

Valor máximo: $10.000 pesos.

Esta variedad en los montos ha sido determinante para mantener su popularidad y accesibilidad en diversas zonas del país.



¿Qué se necesita para reclamar un premio de Caribeña Día?

Para reclamar un premio de La Caribeña Día, el ganador debe presentar los siguientes documentos:



Tiquete original, sin tachones ni enmendaduras.

Documento de identidad original.

Fotocopia legible del documento de identidad.

De acuerdo con el valor del premio, expresado en UVT, pueden exigirse requisitos adicionales:



Premios menores a 48 UVT: únicamente se solicitan los documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Mayores a 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días). En estos casos, el pago se realiza mediante transferencia bancaria en un plazo aproximado de ocho días hábiles.

Con estas características, La Caribeña Día continúa consolidándose como un chance confiable, accesible y fácil de jugar, ideal para quienes participan diariamente en este tradicional sorteo en Colombia.