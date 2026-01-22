Chance Chontico Noche: resultado del último sorteo hoy jueves 22 de enero de 2026

El Chontico Noche es uno de los juegos de chance más consultados en Colombia durante la jornada nocturna, pues miles de jugadores, noche tras noche, consultan los resultados con la expectativa de confirmar si su apuesta fue ganadora.

Resultado oficial del chance Chontico Noche hoy, 22 de enero de 2026

Durante la transmisión oficial del sorteo se dio a conocer la combinación ganadora que definió el resultado de esta edición nocturna. Los números fueron los siguientes: XXXX- X.



Número ganador: XXXX

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Los números publicados corresponden exclusivamente al sorteo más reciente y son los únicos válidos para compararlos con los tiquetes de apuesta. Por este motivo, tanto los operadores como las autoridades del juego recomiendan verificar siempre la información a través de los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro, con el fin de evitar errores, confusiones o inconvenientes en el proceso de pago.



Horarios oficiales del sorteo

El Chontico Noche cuenta con horarios claramente definidos, lo que facilita tanto la realización de apuestas como la consulta oportuna de los resultados oficiales:



Lunes a viernes: 7:00 p. m.

Sábados: 10:00 p. m.

Domingos y festivos: 8:00 p. m.

Además del sorteo nocturno, el operador ofrece otras modalidades como Chontico Día y el Súper Chontico Noche, que se juega todos los jueves y se distingue por entregar premios especiales. Estas opciones amplían la oferta disponible para los apostadores y diversifican las posibilidades de juego.



Modalidades de apuesta del Chontico Noche

Uno de los principales atractivos del Chontico Noche es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para adaptarse a diferentes perfiles de jugadores y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acertar el número exacto en el orden correcto.

Cuatro cifras combinado: acertar las cuatro cifras en cualquier orden.

Tres cifras: disponible en modalidad directa o combinada.

Dos cifras (pata): acertar las dos últimas cifras del resultado.

Una cifra (uña): acertar únicamente el último dígito del sorteo.

Esta diversidad permite que cada participante elija la forma de juego que mejor se ajuste a su presupuesto y estrategia.



Costos de participación

El Chontico Noche se caracteriza por ser un juego accesible y enfocado en la participación responsable, con rangos de apuesta claramente establecidos:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Estos valores facilitan la inclusión de un amplio público y promueven el control en el monto apostado.



¿Cómo reclamar un premio del Chontico Noche?

El proceso para reclamar un premio del Chontico Noche es sencillo y transparente. Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar un documento de identidad vigente.

En el caso de premios de mayor valor, entregar la documentación adicional que el operador solicite, de acuerdo con sus políticas internas.

Cumplir con estos pasos garantiza un pago oportuno y fortalece la confianza en este sorteo, considerado uno de los chances más tradicionales y reconocidos del país.



¿Cómo jugar un chance en línea?

En Colombia, es posible jugar chance en línea únicamente a través de plataformas autorizadas por Coljuegos, la entidad reguladora de los juegos de azar en el país. Los jugadores deben registrarse en sitios web o aplicaciones oficiales de operadores habilitados, crear una cuenta con sus datos personales y verificar su identidad.

Una vez registrado, el usuario puede seleccionar el sorteo de su preferencia, como el Chontico Noche, elegir las cifras, definir el monto de la apuesta y realizar el pago mediante medios electrónicos seguros, como transferencias, tarjetas débito o billeteras digitales. Jugar en plataformas legales garantiza la validez de la apuesta, el respaldo institucional y la posibilidad de reclamar premios de forma segura, siempre dentro del marco de la normativa vigente.



