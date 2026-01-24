Chance Dorado Noche: resultado del último sorteo hoy sábado 24 de enero de 2026

Publicidad
El Dorado Noche es uno de los juegos de chance más reconocidos y consultados en Colombia. Al igual que otros sorteos de este tipo, está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados, lo que facilita el acceso a un amplio número de jugadores. Su programación especial durante fines de semana y días festivos lo convierte en una opción especialmente atractiva para quienes prefieren participar en sorteos nocturnos.
El número ganador del chance Dorado Noche de este sábado 24 de enero de 2026 es: XXXX - X
Este chance cuenta con diversas modalidades de apuesta, cuyos premios dependen tanto del número de cifras acertadas como del tipo de jugada realizada. Por cada peso apostado, Dorado Noche ofrece pagos que van desde aciertos básicos hasta combinaciones completas, ampliando las posibilidades para los jugadores que consultan con frecuencia los resultados del chance.
En detalle, el plan de premios se distribuye de la siguiente manera: acertar cuatro cifras en modalidad directa paga 4.500 veces lo apostado; cuatro cifras en modalidad combinada, 208 veces; tres últimas cifras directas, 400 veces; tres últimas cifras combinadas, 83 veces; dos últimas cifras directas o pata, 50 veces; y la última cifra directa o uña, cinco veces el valor apostado.
Desde 2025, los jugadores también pueden incluir la denominada “quinta balota” o “número adicional”, una opción que permite aumentar las ganancias cuando se acierta de forma simultánea junto con otras cifras del sorteo, lo que añade un componente adicional de expectativa y premio.
El sorteo del Dorado Noche se realiza exclusivamente los sábados, domingos y lunes festivos. Los resultados oficiales pueden consultarse después de las 10:00 de la noche, una vez finaliza el sorteo correspondiente, horario que se mantiene de manera regular para estos días.
La empresa Paga Todo informó que, desde el 1 de febrero de 2015, el pago de premios iguales o superiores a 100.000 pesos se realiza directamente en sus puntos autorizados, siempre que el ganador cumpla con los requisitos establecidos.
Para reclamar un premio es obligatorio ser mayor de edad, presentar el tiquete original correctamente diligenciado con todos los datos requeridos en la parte posterior y entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, documento único válido para este trámite.
|Sorteo
|Fecha
|Resultado
|Dorado Noche
|18 Enero 2026
|3077 - 2
|Dorado Noche
|17 Enero 2026
|9406 - 4
|Dorado Noche
|12 Enero 2026
|6769 - 3
|Dorado Noche
|11 Enero 2026
|8877 - 6
|Dorado Noche
|10 Enero 2026
|6854 - 9
|Dorado Noche
|4 Enero 2026
|7731 - 8
|Dorado Noche
|3 Enero 2026
|1888 - 3
|Dorado Noche
|28 Diciembre 2025
|0732 - 1
|Dorado Noche
|27 Diciembre 2025
|4974 - 6
|Dorado Noche
|25 Diciembre 2025
|5239 - 1
|Dorado Noche
|21 Diciembre 2025
|0249 - 1
|Dorado Noche
|20 Diciembre 2025
|2927 - 6
|Dorado Noche
|14 Diciembre 2025
|4600 - 9