Chance Super Astro Luna: resultado del último sorteo hoy sábado 24 de enero de 2026

El Super Astro Luna se mantiene como uno de los juegos de azar más consultados en Colombia, gracias a una propuesta que combina la elección de números con los signos del zodiaco. Esta particular mezcla entre azar y astrología ha despertado el interés de miles de personas que, cada noche, consultan los resultados del chance con la expectativa de acertar y obtener un premio.

Resultado del chance Super Astro Luna hoy 24 de enero de 2026

El sorteo del Super Astro Luna correspondiente al sábado 24 de enero de 2026, dejó definida la combinación ganadora de la jornada nocturna, marcando la suerte de los apostadores. Este fue el resultado:

Número ganador: (en minutos)



Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Signo zodiacal:

Horarios oficiales del Super Astro Luna

El Super Astro Luna realiza sorteos todos los días, lo que permite una participación constante a lo largo de la semana. Los horarios oficiales establecidos son:



Lunes a viernes: 10:40 p. m.

Sábados: 10:42 p. m.

Domingos y festivos: 8:30 p. m.

Esta programación facilita que los participantes organicen sus apuestas y consulten los resultados de acuerdo con su rutina diaria, consolidando al Super Astro Luna como una referencia habitual dentro del calendario del chance en Colombia.



¿Cómo jugar al Super Astro Luna?

La mecánica del Super Astro Luna es simple y flexible, lo que lo hace atractivo para distintos perfiles de jugadores. Para participar, se debe:



Elegir un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

Seleccionar un signo zodiacal.

Activar, de manera opcional, la modalidad “Todos los signos”, que permite jugar el mismo número con los 12 signos del zodiaco.

Definir el valor de la apuesta, desde $500 hasta $10.000 por jugada, con un máximo de cuatro jugadas por tiquete.

Esta dinámica permite jugar de forma recreativa o aplicar una estrategia específica, según las preferencias de cada persona que consulta los resultados del chance nocturno.



¿Dónde apostar al Super Astro Luna?

Las apuestas del Super Astro Luna se realizan exclusivamente en puntos de venta autorizados en todo el país. Esta medida garantiza un proceso seguro, confiable y transparente, tanto en la compra de las apuestas como en la validación de los resultados y el pago de los premios.



Requisitos para cobrar un premio

El procedimiento para cobrar un premio del Super Astro Luna es claro y ágil. Para realizar el reclamo, el ganador debe presentar:



El tiquete original en buen estado, sin tachaduras ni enmendaduras.

El documento de identidad original y una fotocopia legible.

Cumplir con estos requisitos permite un proceso de pago oportuno y conforme a la normativa vigente.



¿Cómo jugar un chance en línea en Colombia?

En Colombia, el chance en línea solo puede jugarse a través de plataformas digitales autorizadas por Coljuegos, la entidad encargada de regular los juegos de suerte y azar en el país. Los jugadores deben registrarse en sitios web o aplicaciones oficiales de operadores habilitados, crear una cuenta con sus datos personales y completar el proceso de verificación de identidad.



Una vez registrados, pueden elegir el sorteo disponible en la plataforma, seleccionar el número, definir el valor de la apuesta y realizar el pago mediante medios electrónicos seguros, como PSE, billeteras digitales o tarjetas débito, lo que garantiza la validez de la apuesta y la posibilidad de reclamar premios de forma segura.

