Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy, lunes 19 de enero de 2026

El Dorado Mañana es uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Gracias a su amplia trayectoria, su frecuencia de juego y su respaldo legal, se ha consolidado como una referencia a nivel nacional dentro de los juegos de azar, ganándose la confianza de miles de apostadores en todo el país.

Cada día, numerosos jugadores consultan los resultados del Dorado Mañana con la expectativa de acertar y obtener un premio, lo que lo convierte en uno de los sorteos más seguidos en las mañanas. Su popularidad se debe, en gran parte, a la facilidad de participación y a la claridad en sus modalidades de pago.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, lunes 19 de enero de 2025

El número ganador del chance Dorado Mañana de este lunes 19 de enero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Chance Dorado Mañana?

Los premios del Chance Dorado Mañana varían según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos establecidos son los siguientes:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, los jugadores también tienen la opción de incluir la quinta balota, un número adicional que permite aumentar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo, ampliando así las posibilidades de premio.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a. m. No se juega los domingos ni los días festivos, por lo que muchos apostadores consultan los números ganadores como parte de su rutina diaria en las mañanas.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, es necesario acercarse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones garantiza un proceso de reclamación ágil y seguro en uno de los sorteos de chance más consultados y seguidos en Colombia.