Dorado Mañana resultado del último sorteo hoy, martes 20 de enero de 2026

El Dorado Mañana se posiciona como uno de los sorteos de chance más reconocidos y confiables de Colombia. Su amplia trayectoria, la regularidad de sus sorteos y su respaldo legal lo han convertido en una referencia nacional dentro de los juegos de azar, logrando la confianza de miles de apostadores en todo el país.

A diario, numerosos jugadores consultan los resultados del Dorado Mañana con la expectativa de acertar y obtener un premio, lo que lo convierte en uno de los sorteos más seguidos en las primeras horas del día. Su popularidad se explica, en gran medida, por la facilidad para participar y la claridad en las modalidades de apuesta y pago.

Número ganador de Dorado Mañana hoy, martes 20 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Mañana de este martes 20 de enero de 2026, es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Se recomienda verificar con el vendedor si el tiquete resultó ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

La quinta:

¿Cuánto paga el Chance Dorado Mañana?

Los premios del Chance Dorado Mañana dependen del tipo de apuesta realizada y de la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos oficiales son los siguientes:



4 cifras directo: 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): 5 veces lo apostado.

Desde 2025, los jugadores cuentan además con la opción de incluir la quinta balota, un número adicional que permite incrementar las ganancias si se acierta junto con otras cifras del sorteo, ampliando así las oportunidades de premio.



¿A qué hora juega el Dorado Mañana?

El sorteo del Dorado Mañana se realiza de lunes a sábado, y los resultados están disponibles después de las 11:00 a. m. No se juega los domingos ni los días festivos. Por esta razón, muchos apostadores revisan los números ganadores como parte de su rutina diaria en las mañanas.



¿Cómo reclamar un premio del Dorado Mañana?

Para reclamar premios iguales o superiores a $100.000, es necesario acercarse a un punto autorizado de Paga Todo y cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original en buen estado y con el reverso diligenciado.

Entregar una fotocopia legible de la cédula de ciudadanía.

Cumplir con estas condiciones permite realizar un proceso de reclamación ágil y seguro en uno de los sorteos de chance más consultados y seguidos en Colombia.