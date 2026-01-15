Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy jueves 15 de enero de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y está disponible en prácticamente todas las ciudades y municipios del país que cuentan con puntos de venta autorizados. Su amplia cobertura y su trayectoria en el mercado lo han convertido en una opción confiable para miles de apostadores que participan a diario.

Gracias a la confianza que ha construido a lo largo de los años, este sorteo se mantiene como un referente dentro de los juegos de azar a nivel nacional. Cada día, numerosas personas consultan los resultados del Dorado Tarde y juegan con la expectativa de acertar y obtener un premio. Aquí puede ver el sorteo en vivo:

Número ganador del Dorado Tarde de hoy

El número ganador del chance Dorado Tarde de este jueves 15 de enero de 2026 es el 5834 - 2 ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador: 5834

Dos últimas cifras: 34

Tres últimas cifras: 834

La quinta: 2

Modalidades y pagos del sorteo Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde dependen del tipo de apuesta realizada y de la cantidad de cifras acertadas en el resultado oficial. Los pagos establecidos por cada peso apostado son los siguientes:



4 cifras (directa): paga 4.500 veces lo apostado.

paga 4.500 veces lo apostado. 4 cifras (combinada): paga 208 veces lo apostado.

paga 208 veces lo apostado. 3 últimas cifras (directa): paga 400 veces lo apostado.

paga 400 veces lo apostado. 3 últimas cifras (combinada): paga 83 veces lo apostado.

paga 83 veces lo apostado. 2 últimas cifras (directa o “pata”): paga 50 veces lo apostado.

paga 50 veces lo apostado. Última cifra (directa o “uña”): paga 5 veces lo apostado.

Desde el año 2025, los jugadores tienen la posibilidad de añadir la quinta balota o número adicional, una alternativa que permite incrementar las ganancias si este número se acierta junto con las demás cifras del sorteo.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es sencillo y seguro. De acuerdo con las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben cobrarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.



Para efectuar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado, con todos los campos completos en la parte posterior.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía del ganador, siendo este el único documento válido para el pago del premio.

De esta manera, el Dorado Tarde continúa consolidándose como una alternativa de chance segura, confiable y ampliamente accesible para los jugadores en todo el territorio colombiano.