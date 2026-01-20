Dorado Tarde resultado del último sorteo hoy, martes 20 de enero de 2026

El Dorado Tarde es uno de los juegos de chance más tradicionales de Colombia y está disponible en la mayoría de ciudades y municipios del país a través de puntos de venta autorizados.

Gracias a su amplia cobertura y a una trayectoria consolidada, este sorteo se ha posicionado como una opción confiable para miles de apostadores, quienes participan a diario con la expectativa de obtener premios atractivos y respaldados por un sistema regulado.



Número ganador de Dorado Tarde hoy, martes 20 de enero de 2026

El número ganador del chance Dorado Tarde de este martes 20 de enero de 2026 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas:

La quinta:

Modalidades y pagos del sorteo Dorado Tarde

Los premios del Dorado Tarde varían según la modalidad de apuesta y la cantidad de cifras acertadas. Por cada peso apostado, los pagos establecidos son los siguientes:



4 cifras directo: paga 4.500 veces lo apostado.

4 cifras combinado: paga 208 veces lo apostado.

3 últimas cifras directo: paga 400 veces lo apostado.

3 últimas cifras combinado: paga 83 veces lo apostado.

2 últimas cifras (pata): paga 50 veces lo apostado.

Última cifra (uña): paga 5 veces lo apostado.

Desde 2025, los jugadores también pueden incluir la quinta balota o número adicional, una alternativa que permite aumentar las ganancias si este número coincide con el resultado oficial del sorteo.



¿Qué se necesita para reclamar un premio del Dorado Tarde?

El proceso para reclamar un premio del Dorado Tarde es sencillo y seguro. Según las disposiciones de Paga Todo, los premios iguales o superiores a $100.000 pesos deben reclamarse exclusivamente en puntos de pago autorizados.

Para realizar el cobro, el ganador debe cumplir con los siguientes requisitos:



Ser mayor de edad.

Presentar el tiquete original correctamente diligenciado, con todos los datos completos al respaldo.

Entregar una fotocopia de la cédula de ciudadanía, único documento válido para el pago del premio.

Con estas condiciones claras y un sistema de pago regulado, el Dorado Tarde continúa consolidándose como una alternativa de chance segura, confiable y ampliamente accesible para los jugadores en todo el territorio colombiano.