Lotería de Medellín, resultados del último sorteo hoy viernes 16 de enero de 2026

La Lotería de Medellín presentó los resultados oficiales del sorteo 4818, realizado el viernes 16 de enero de 2026, una edición que generó gran expectativa entre los apostadores por su atractivo plan de premios y por la tradición que respalda a este histórico juego de azar. Además de la emoción propia del sorteo, la jornada volvió a destacar el compromiso permanente de la entidad con el fortalecimiento de la salud pública en Colombia, uno de los pilares que la caracteriza a nivel nacional.

En esta ocasión, el Premio Mayor de $16.000 millones dejó un nuevo ganador, consolidándose como uno de los premios más destacados del inicio de año y captando la atención de jugadores en distintas regiones del país.

Premio Mayor de la Lotería de Medellín – Sorteo 4818

El número ganador del Premio Mayor correspondiente al viernes 16 de enero de 2026 fue el XXXX de la serie XXX. El afortunado ganador se llevó $16.000 millones, una de las bolsas más importantes del panorama lotero nacional.



Premios secos destacados del sorteo

Uno de los aspectos más celebrados de esta edición fue la amplia distribución de premios secos de alta cuantía, varios de ellos vendidos en la capital antioqueña, según confirmó la entidad a través de sus canales oficiales.

La amplia caída de premios confirma a la Lotería de Medellín como uno de los juegos de azar más sólidos, tradicionales y atractivos del país, con un plan de premios que continúa renovando la ilusión de miles de colombianos.



Dónde consultar los resultados oficiales

Los números ganadores del sorteo 4818 pueden verificarse a través de la transmisión oficial publicada en el canal de YouTube de la Lotería de Medellín y en sus plataformas institucionales. Las autoridades recomiendan confirmar siempre la información en los canales oficiales antes de iniciar cualquier proceso de reclamación de premios.