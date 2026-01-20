Resultado Super Astro Sol último sorteo hoy, martes 20 de enero de 2026

El Super Astro Sol se ha consolidado como uno de los juegos de azar más llamativos e innovadores en Colombia, gracias a su combinación entre el tradicional chance y la influencia de los signos del zodiaco. Esta propuesta diferente ha despertado el interés de miles de apostadores que, cada tarde, ponen a prueba su intuición, la astrología y la suerte en una sola jugada.

Su mecánica sencilla y su enfoque novedoso han permitido que el Super Astro Sol gane un lugar destacado dentro de los sorteos nacionales, convirtiéndose en una opción ideal para quienes buscan una experiencia entretenida y distinta a la habitual.

Número ganador de Super Astro Sol hoy, martes 20 de enero de 2026

El número ganador del chance Super Astro Sol de este martes 20 de diciembre de 2025 es el (en minutos). ¡Felicitaciones a todos los ganadores! Verifique con su vendedor si su tiquete es el ganador.



Número ganador:

Dos últimas cifras:

Tres últimas cifras:

Signo zodiacal:

¿Cómo se juega el Super Astro Sol?

El Super Astro Sol se caracteriza por su formato flexible, que permite realizar varias combinaciones dentro de una misma apuesta. Para participar, el jugador debe seguir estos pasos:



Elegir un número entre 0000 y 9999.

Seleccionar uno de los 12 signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpión, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Optar, de manera opcional, por la modalidad “Todos los signos”, que asocia el mismo número a los doce signos del zodiaco.

Definir el valor de la apuesta y realizar hasta cuatro jugadas en un solo tiquete.

Desde julio de 2025, el sorteo del Super Astro Sol se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., un horario que ha contribuido significativamente a su crecimiento y popularidad en todo el país.



Valor de las apuestas

El Super Astro Sol se destaca por ser un juego accesible y adaptable a diferentes presupuestos, lo que lo convierte en una alternativa atractiva para un público amplio:



Apuesta mínima: $500

Apuesta máxima: $10.000 por jugada

Todas las apuestas deben realizarse exclusivamente en puntos autorizados, lo que garantiza seguridad, legalidad y transparencia en cada sorteo.



¿Cómo reclamar un premio del Super Astro Sol?

Para reclamar un premio del Super Astro Sol, el ganador debe acercarse a un punto autorizado y presentar los siguientes documentos:



Tiquete original en buen estado.

Documento de identidad con fotocopia legible.

Según el valor del premio expresado en UVT, pueden solicitarse documentos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formulario SIPLAFT.

Más de 182 UVT: documentos básicos, formulario SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Gracias a su propuesta dinámica, confiable y diferente, el Super Astro Sol continúa posicionándose como una de las opciones más destacadas dentro de los juegos de azar en Colombia, al unir tradición, suerte y astrología en una sola experiencia pensada para todo tipo de jugadores.